İbrahim Kalın'dan Afrin açıklaması: İki yüzlülük!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye DEAŞ, PKK, FETÖ dahil terörün her türüne karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. PKK/PYD/YPG söz konusu olunca birilerinin 'endişe' beyan etmesi ve 'savaş karşıtlığı' söylemine sığınması, bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür. Bunlar Türkiye’yi asla yıldırmayacaktır" dedi.