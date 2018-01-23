İbrahim Kalın'dan Afrin açıklaması: İki yüzlülük!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye DEAŞ, PKK, FETÖ dahil terörün her türüne karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. PKK/PYD/YPG söz konusu olunca birilerinin 'endişe' beyan etmesi ve 'savaş karşıtlığı' söylemine sığınması, bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür. Bunlar Türkiye’yi asla yıldırmayacaktır" dedi.
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