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İbrahim Kalın: Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak

İbrahim Kalın: Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dövizdeki hareketlilikle ilgili, "Her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak." dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 19:34 - Güncelleme: 10-08-2018 19:34

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, az önce dövizdeki hareketlilikle ilgili bir açıklama yaptı. Kalın, "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak." dedi.

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  • BİZ DAHA ÖLMEDİK 10 Ağustos 2018 19:39 BİZ BURADAYIZ DEVLETİMİZİN EN UFAK BİR TALİMATI YETERLİ.

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