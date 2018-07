İbrahim Kalın kimdir aslen nereli eşi Neriman Kalın ve çocukları

Müzik ile de oldukça ilgili olan İbrahim Kalın, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan Kalın, Alanya lisesini tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

İslam düşüncesi ve felsefe sahasında yüksek lisans yapmak için Malezya'daki İslam Üniversitesi'ne giden İbrahim Kalın, 1994 yılında yüksek lisansını bitirip "Mulla Sadra’da Hareket-i Cevheriyye Nazariyesi" başlıklı yüksek lisans tezini tamamlayarak Türkiye’ye döndü.

Amerika'da College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

KARİYERİ; Felsefe, İslam düşüncesi ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda uzmanlaştı. İslam felsefesiyle ilgili İngilizce yayınlanmış bir çok makaleleri bulunmaktadır.

1998 yılında 3 ay Fransa’da dil eğitimi gören Kalın, Kanada, Fransa, İngiltere, İsviçre, Ürdün, İran, Pakistan, İsrail, Bosna, Makedonya ve Hırvatistan gibi ülkelere seyahat etti ve uluslararası konferanslarda tebliğler sundu.

Türkiye’de Dergah ve Divan gibi dergilerde yazıları yayınlandı. 2007 yılında “İslam ve Batı” adı altında İslam felsefesi, İslam-Batı ilişkileri ve Türk dış politikası üzerine yayımlanmış kitabı İstanbul: İSAM Yayınları tarafından yayımlandı.

Amerika’daki öğrencilik yıllarında fotografçılıkla ilgilendi ve Washington DC’deki bir müzik grubunda bağlama çalıp ney üfledi.

Bu kitabı ile 'Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülünü' kazanmış ve Yunanca ve Arnavutçaya tercüme edilmiştir.

İbrahim Kalın, Japon araştırmacı ve yazar Toshihiko Izutsu’nun "İslam'da Varlık Düşüncesi" ve Şazeli tarikatının Darkaviyye kolunun kurucusu olan Mulay El-Arabi Ed-Darkavi’nin "Bir Mürşidin Mektupları" adlı kitaplarını Türkçe’ye çevirdi. İbrahim Kalın, aynı zamanda Sabah gazetesi köşe yazarlığı yaptı.

Başarılarıyla dikkat çeken Kalın, Akademik yayınlarının ve yorum yazılarının yanı sıra DİA İslam Ansiklopedisi, MacMillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion, Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, Holy People of the World: A Cross-Cultural Encyclopedia, Oxford Encyclopedia of the Islamic World ve Oxford Islamic Studies Online gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu.

2005-2009 yılları arasında (SETA Vakfı) Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın kurucu başkanlığını yaptı.

2009 yılında Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olmasıyla boşalan dış politikadan sorumlu Başbakan Başdanışmanlığına getirildi.

16 Nisan 2011 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine atandı. Kamu Diplomasisi Koordinatörü iken 2 Ağustos 2012 tarihinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. 11 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak atandı.

İBRAHİM KALIN'IN EŞİ KİMDİR KAÇ ÇOCUĞU VAR; 1992 yılında Neriman Kalın ile evlenen İbrahim Kalın'ın 2 kızı var. Kızlarının adı ise Dilruba Zeynep Kalın, Rumeysa Kalın.

KIZININ NİKAH ŞAHİDİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN;Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kızı Rumeysa Kalın hayatını Furkan Karabulut ile birleştirdi. Nikah şakitliklerini ise Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

