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İbrahim Kalın: Cevapsız kalması düşünülemezdi

İbrahim Kalın: Cevapsız kalması düşünülemezdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Suriye'de yaşanan hava saldırısı ile ilgili, "Duma’da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi" dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 11:04 - Güncelleme: 14-04-2018 11:04

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Duma'daki kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Kimyasal silahların kullanılmasının, uluslararası hukukun ihlali ve bir insanlık suçu olduğunu belirten Kalın, "7 Nisan günü Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, bu menfur saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiğine dikkati çekerek, uluslararası topluma, gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda birlik olma çağrısında bulundu.

ULUSLARARASI TOPLUMU DAVET EDİYORUZ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla ifade ettiği gibi kimyasal silahların oluşturduğu tehdidin, Suriye'de yüz binlerce insanın konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmediğine işaret eden Kalın, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar, bölgedeki istikrarsızlığı sonlandırmakta yetersiz kalacaktır. Amaç, Suriye'deki savaşı sonlandırmak olmalıdır. Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların engellenmesi, Suriye'de siyasi çözümün bir an önce sağlanmasına bağlıdır. 

Bu çerçevede uluslararası toplumu, kimyasal ve konvansiyonel tüm silahlarla gerçekleşen ölümleri sona erdirecek kapsamlı bir siyasi stratejiyi hayata geçirmeye davet ediyoruz."

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Suriyeliler Rus bayraklarıyla sokaklarda!Suriyeliler Rus bayraklarıyla sokaklarda!Suriyeliler Rus bayraklarıyla sokaklarda!Suriyeliler Rus bayraklarıyla sokaklarda!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mevhibe inal 14 Nisan 2018 11:20 Sanırsın Amerika ve İsrail bölgemiz işgallerini güllerle yaptı!

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