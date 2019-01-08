İbrahim Kalın Bolton'a verdiği kırmızı dosyayı açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki ABD heyet başta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile olmak üzere Ankara'da Türk heyet ile bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kritik görüşmeye dair basın toplantısı düzenledi. Bolton'a 2 kırmızı dosya verdiğini söyleyen Kalın'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Bolton'a bir değil 2 dosya verdim. Biri Kürt kardeşlerimize yönelik bir dosyaydı. İkincisi ise YPG'nin Suriye'de işledikleri suçlara yönelik suçlara yönelik bir dosyaydı. İnsan hakları ihlali gibi pek çok suçları var. Bu haberlerin hep hasır altı edildiğini gördük, biz de tam tersine bunları dosya halinde sunduk. Bu konuda YPG ve PYD'ye yönelik sürekli bir sessizlik olduğunu görüyoruz, dosyayı sunduk ki kendileri de görsünler. 

PKK İLE AYNI CÜMLE İÇİNDE BİLE KULLANILMAMALI "Suriye Kürtleri ile PKK YPG'nin birbirine karıştırılmaması aynı cümle içinde kullanılmasına tabi başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere hepimiz tepkimizi dile getirdik."

  • Siyaset 08 Ocak 2019 16:02
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