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İbrahim Hoca’nın başarılarla dolu 50. yılı

İbrahim Hoca’nın başarılarla dolu 50. yılı

Grafiker, ressam, fotoğraf ustası İbrahim Demirel 50. sanat yılını, kurucusu olduğu Galeri Sanat Yapım’da kutladı. Demirel’in bu anlamlı gecesinde başkentin sanat çevresi, Demirel’in öğrencileri ve yakınları sanatçıyı yalnız bırakmadı. Usta, 50. sanat yılını, “Atatürk’ten Sonra” adlı Selçuk Tren Müzesi’nde çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan sergiyle kutladı. Demirel’in sergisi, 18 Mayıs 2018 tarihine kadar görülebilecek

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 23:06 - Güncelleme: 20-04-2018 23:06

Sanatçı İbrahim Demirel, sanat yaşamının 50. yılını sevdikleriyle birlikte kutladı. Demirel, Malatya Akçadağ Öğretmen Okulu sonrasında Çapa Resim Semineri’nde eğitim gördü. Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi grafik bölümünden mezun olan Demirel, yurt içi ve yurt dışında sayısız sergi açtı ve ödüller aldı.

Birçok alanda günümüzün önemli koleksiyoncularından da biri olan Demirel, Nazım Hikmet, Abidin Dino gibi aydınların fotoğraf ve dizelerinden oluşan posterlerini yayınladığı bir çalışmasından dolayı da iki kez tutuklandı.

50. sanat yılını, kurucusu olduğu Galeri Sanat Yapım’da “Atatürk’ten Sonra” adlı fotoğraf sergisiyle kutlayan Demirel’i, bu anlamlı gecede başkentin sanat çevresi, Demirel’in öğrencileri ve yakınları yalnız bırakmadı.

Gecede, Demirel’in 50. yıl pastasını kesmesinin ardından, tiyatro sanatçısı Nuri Gökaşan, “Atatürk’ten Sonra” adlı sergi için yazdığı şiiri okudu. Sergi, Selçuk Tren Müzesi’nde bulunan Atatürk’ün kullandığı vagonun yüzeyinde oluşan boşlukların, değişik tekniklerle elde edilen fotoğraflarından oluşuyor. Ankaralı sanatseverler, sergiyi 18 Mayıs 2018 tarihine kadar gezebilecekler.

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