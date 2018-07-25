İbrahim Er aslen nereli MEB Bakan Yardımcısı kimdir biyografisi

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı'na getirilen İbrahim Er, 25 Mayıs 1968 Rize doğumludur. Öncesinde Danıştay üyesi olan İbrahim Er, evli ve iki çocuk babası.

İbrahim Er, Güneysu İmam Hatip Ortaokulu'nu ve Rize Lisesi'ni bitiren İbrahim Er Giresun Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra bir dönem öğretmen olarak çalıştı.

İbrahim Er, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nden de mezun olan MEB Bakan Yardımcısı İbrahim ER, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yaptı.

İbrahim Er, İKGM'de çalışırken 2 Mart 2011'de Danıştay üyeliğine seçilen ER, Danıştay 1. daire üyesi olarak çalışırken Milli Eğitim Bakanlığına 25 Temmuz 2018 tarihi itibari ile Bakan Yardımcısı oldu.

İBRAHİM ER EŞİ VE ÇOCUKLARI; Evli ve iki çocuk babasıdır. Ancak henüz özel hayatına dair bir birli bulunmuyor.

