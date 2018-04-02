İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol Paris'te aşk tazelediler

Siyah Beyaz Aşk dizisinin 35 yaşındaki yakışıklı oyuncusu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol, haftasonu Paris'e tatile gitti. Çelikkol çifti romantik tatillerinde fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. İkili o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paris'i yeniden keşfeden çift, çekildikleri renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Çelikkol çiftinin Louvre Sarayı'nın önünde verdikleri bu poz büyük beğeni aldı.
Mihre Çelikkol ile İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz aylarda evlenmişti. İbrahim Çelikkol, Knidos Deveboynu Feneri'nde çekilen fotoğraflarını 'Bütün medeniyetlerin şahitliğinde evet!' notu ile sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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