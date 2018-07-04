İbrahim Çelikkol köpeği 'Jozi' ile denizin keyfini çıkardı!

Siyah Beyaz Aşk dizisinde 'Ferhat Aslan' karakterine hayat veren oyuncu İbrahim Çekilkol tatil sezonunu Muğla'açtı. 36 yaşındaki Çelikkol'a tatilde eşi Mihre ve köpeği Jozi de eşlik etti. Adrenalin tutkunu olduğu yakışıklı oyuncu Kitesurf (Uçurtma sörfü) yaparken kameralara böyle yansıdı. Çelikkol sörfün ardından dinlenmek için mola verdi.
Daha sonra tekrar denize giren İbrahim Çelikkol köpeği Jozi ile de ilgilenmeyi ihmal etmedi. Köpeği Jozi ile eğlenen ve denizde uzun süre vakit geçiren Çelikkol'un eğlenceli anları objektiflere böyle yansıdı. İşte İbrahim Çelikkol'un tatilinden görüntüler...
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