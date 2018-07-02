İbn-i Sina'nın mucizevi karışım tarifi

İbn-i Sina’dan insanlık için mucizevi karışım tarifi önemli sağlık sorunlarınıza iyi gelecek. Birçok sağlık sorununun tedavisinde önemli bir rol oynayan bu karışım nasıl hazırlanır, gelin birlikte bakalım.
Malzemeler 250 gram kuru incir, 1 litre zeytinyağı Nasıl yapılır? Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın.
İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu sürenin sonunda sabah,akşam olacak biçimde günde iki kere tüketin.
Peki, incir karışımı ne işe yarıyor? Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile sorununuzu çözmeniz mümkün olacak.
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