İbn-i Sina'nın mucizevi karışım tarifi

İbn-i Sina’dan insanlık için mucizevi karışım tarifi önemli sağlık sorunlarınıza iyi gelecek.

İbn-i Sina'nın mucizevi karışım tarifi

İbn-i Sina’dan insanlık için mucizevi karışım tarifi önemli sağlık sorunlarınıza iyi gelecek. Birçok sağlık sorununun tedavisinde önemli bir rol oynayan bu karışım nasıl hazırlanır, gelin birlikte bakalım.

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İbn-i Sina'nın mucizevi karışım tarifi

Malzemeler 250 gram kuru incir, 1 litre zeytinyağı Nasıl yapılır? Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın.

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İbn-i Sina'nın mucizevi karışım tarifi

İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu sürenin sonunda sabah,akşam olacak biçimde günde iki kere tüketin.

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İbn-i Sina'nın mucizevi karışım tarifi

Peki, incir karışımı ne işe yarıyor? Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile sorununuzu çözmeniz mümkün olacak.

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