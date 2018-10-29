IBM profesyonel yazılım şirketi olan Red Hat'ı satın alıyor

Açık kaynaklı ve Linux tabanlı profesyonel yazılım şirketi olan Red Hat, IBM tarafından satın alınacak. Geleceğe yönelik büyük ve farklı planları olan IBM, bu planların somut örneklerinden birisini ise bugün gerçekleştirildi. 1993 yılında kurulan, açık kaynaklı olmaları ve Linux üzerine profesyonel çalışmaları ile tanınan Red Hat, IBM tarafından tam olarak 34 milyar dolara satın alınıyor.

TARİHE GEÇECEK

Yazılım dünyasında, şu ana kadar gelmiş geçmiş en büyük yazılım satın alımı olarak tarihe geçecek olayla ilgili detaylar da paylaşıldı.

Bulut sistemli çalışmalar için satın alınıyor

Yapılan açıklamada bu yatırımın bulut sistemli çalışmalar için olduğu söylenmekte. Hibrit bulut teknolojisi üzerinde liderliği ele geçirmek isteyen şirket, Red Hat’i ise bu teknoloji için ayrı bir birim olarak ele alacak.

Dell EMC'u 67 milyar dolara satın almıştı

2019’un ikinci çeyreğinde gerçekleşmiş olacak.Teknoloji konusunda yapılmış en büyük yatırım ise, Dell’in EMC’u 67 milyar dolara satın almasıydı.