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IBM profesyonel yazılım şirketi olan Red Hat'ı satın alıyor

IBM profesyonel yazılım şirketi olan Red Hat'ı satın alıyor

Dünyanın en büyük bilişim teknoloji şirketi IBM, Red Hat’i satın alacağını duyurdu. IBM, unun için rekor bir fiyat teklifi yapmaya hazırlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 12:52 - Güncelleme: 29-10-2018 12:52

Açık kaynaklı ve Linux tabanlı profesyonel yazılım şirketi olan Red Hat, IBM tarafından satın alınacak. Geleceğe yönelik büyük ve farklı planları olan IBM, bu planların somut örneklerinden birisini ise bugün gerçekleştirildi. 1993 yılında kurulan, açık kaynaklı olmaları ve Linux üzerine profesyonel çalışmaları ile tanınan Red Hat, IBM tarafından tam olarak 34 milyar dolara satın alınıyor.

TARİHE GEÇECEK
Yazılım dünyasında, şu ana kadar gelmiş geçmiş en büyük yazılım satın alımı olarak tarihe geçecek olayla ilgili detaylar da paylaşıldı.

Bulut sistemli çalışmalar için satın alınıyor
Yapılan açıklamada bu yatırımın bulut sistemli çalışmalar için olduğu söylenmekte. Hibrit bulut teknolojisi üzerinde liderliği ele geçirmek isteyen şirket, Red Hat’i ise bu teknoloji için ayrı bir birim olarak ele alacak.

Dell EMC'u 67 milyar dolara satın almıştı
2019’un ikinci çeyreğinde gerçekleşmiş olacak.Teknoloji konusunda yapılmış en büyük yatırım ise, Dell’in EMC’u 67 milyar dolara satın almasıydı.

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