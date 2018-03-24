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İBB'yi işgal davasında ara karar verildi

İBB'yi işgal davasında ara karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından Belediyemizin Saraçhane Merkez binasının işgaline karşı açılan darbe davasında ara karar verildi.

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Eklenme Tarihi: 24-03-2018 09:32 - Güncelleme: 24-03-2018 09:32

FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından 15 Temmuz gecesi düzenlenen darbe girişiminde sanıkların birlikte ve hakimiyet kurarak ateş etmeleri sonucunda, Prof. Dr. İlhan Varank, Erkan Pala, Adil Büyükcengiz, Tahsin Gerekli, Ömer Cankatar, Murat Kocatürk, Haki Aras, İbrahim Yılmaz, Yunus Emre Ezer, Şuayp Seferoğlu, Ahmet Kara, Metin Arslan, Ramazan Sarıkaya ve Tolga Ecebalın'ın şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan binadaki salonda bugün yapılan duruşmada, Cumhuriyet savcısı taleplerle ilgili görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların ve avukatlarının bilirkişi raporu istenmesi, taleplerinin dosyaya katkı sağlamayacağından reddini isteyerek, toplanan tüm deliller kapsamında, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ile mahiyeti dikkate alınarak, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için dosyanın tarafına gönderilmesini istedi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ: Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tutuklu sanık Mehmet Tunç'un yaşı dolayısıyla cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin rapor alınmasına hükmetti.

Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı cumhuriyet savcısına göndermeyi kararlaştıran mahkeme, duruşmanın 14-25 Mayıs arasında Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.

BAŞKAN UYSAL'IN TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ: 27 Kasım 2017’deki ilk duruşmaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katılarak müdahil olmuş ve Mahkeme heyeti talebi kabul etmişti.

12 Mart’ta yapılan ikinci duruşmayı da İBB, İSKİ, İETT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinden 50 avukat ile 150 kişilik ekip takip etmişti.

DAVANIN ÖZETİ: Dava dosyasındaki sanık sayısı: 1 Albay (Zeki Demir), 3 Yüzbaşı (Ramazan Ertürk, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören) 46 tane Er ve 2 tanesi Memur olmak üzere (Mehmet Tunç ve Gökay Atilla Bostan) toplam 52 sanık.

Dava dosyasındaki şehit sayısı    : 14
Dava dosyasındaki gazi sayısı      : 182
Dava dosyasındaki müşteki sayısı : 208

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbullular ve tüm milletimiz adına “İBB İşgal Davası”nın bundan sonraki süreçlerini de yakından takip etmeye devam edeceğiz. 

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