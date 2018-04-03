  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

İBB'nin düzenlediği 13. İstanbul Lale Festivali başladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği 13. İstanbul Lale Festivali’nin açılışında konuşan Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul’a tamamı yerli 125 ayrı türde 30 milyon lale diktiklerini belirterek, “Lale Festivali kapsamında hem İstanbulluları lale ile buluşturduk. Hem köylülerimizi lale üreticisi yaptık, iş ve ekmek kapısı oldu. Aynı zamanda lale anavatanı İstanbul’dan ihraç edilir konuma gelmiş oldu” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-04-2018 22:00 - Güncelleme: 03-04-2018 22:00

İSTANBUL Emirgan Korusu’nda gerçekleşen 13. Lale Festivali'nin açılışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ve Eşi Hatice Uysal ile İstanbul Valisi Vasip Şahin‘in yanı sıra; Özbekistan, Tunus, Lübnan, Tataristan ve Cezayir Başkonsolosları ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Büyükelçisi ile bazı ilçe belediye başkanları İBB Bürokratları, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’dan dünyaya yayılan lalenin 13 yıl öncesine kadar İstanbullular için ismi duyulan, resmini görülen bir çiçekten ibaret olduğunu belirterek, “Lale bu festivallerle inşallah İstanbul’umuza dönmüş oldu” dedi.

"LALE FESTİVALİ’NİN ARDINDAN ÇİÇEK FESTİVALİ GELECEK"

18. yüzyılda İstanbul’da 1588 lale çeşidinin olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken Başkan Mevlüt Uysal, şu anda İstanbul ve Türkiye’de ekimi yapılan 125 çeşit lalenin bu rakamın onda birine dahi erişemediğini söyledi.

Lale Vakfı’nın bütün lale çeşitlerinin yeniden hayat bulması adına önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Uysal, “Baharın başlangıcı anlamına gelen ve hayatı güzelleştiren lalenin geçmişteki çeşitlerinin devamı inşallah bu çalışmalarla gelecek. Bundan sonra lale İstanbul’un ayrılmaz bir parçası olacak ve ismi İstanbul ile aynı manaya gelecek diye duada bulunuyorum. 1-30 Nisan arasındaki Lale Festivalimiz devam edecek. İnşallah şehrimizin kaybolan güzelliklerini ortaya çıkartmak adına 1-30 Mayıs arasında da çiçek festivalimiz olacak. İstanbul’da her sene çiçek festivali yapacağız. İstiyoruz ki şehrimizin her noktasında ve bütün balkonlarda çiçekler olsun” diye konuştu.

İstanbul’daki parklarda, bahçelerde lale ve çiçeklerle çok güzel peyzaj örnekleri yapıldığını hatırlatan Uysal, Emirgan Parkı’na 125 ayrı türde 3,5 milyon lale diktiklerini, İstanbul’un tamamındaki park, bahçe, meydan ve cadde kenarlarına da 30 milyon lale dikildiğini belirten Uysal, lale ve çiçek üreticilerinin dünyaya ihracat yapmaya başladıklarını dile getirdi.

"DİKİLEN LALELERİN TAMAMI YERLİ"

Bugün itibariyle 125 çeşit lalenin tamamının yerli ve milli olduğunu, lalelerin İstanbul’un köyleri ile bazı illerde yetiştirildiğini vurgulayan Uysal, lale dikimi ve Lale Festivali’nin maliyetinin 10,5 milyon lira olduğunu söyledi.

Uysal, “Lale Festivali kapsamında hem İstanbulluları lale ile buluşturduk. Hem köylülerimizi lale üreticisi yaptık, iş ve ekmek kapısı oldu. Aynı zamanda laleyi anavatanı İstanbul’dan ihraç eder konuma getirmiş olduk. Ancak 1720’li yıllarda İstanbul’da 1588 çeşit lale olduğunu düşünürsek, daha yapmamız gereken çok iş var” şeklinde konuştu.

13. Lale Festivali kapsamında geleneksel sanata ve sanatçılara özel bir yer ayrıldığını, ressamların ve kaligrafi sanatçılarının lale motifli performanslarını sergilediğini, lale temalı sergiler açıldığını ve yine lale konulu fotoğraf yarışması düzenlediklerini anlatan Uysal, İstanbulluları fotoğraf yarışmasına, Lale Festivali etkinliklerine ve 11 Nisan’da Sultanahmet’te gerçekleşecek Lale Halısı Açılış Törenine davet etti.

VALİ ŞAHİN’DEN BAŞKAN UYSAL’A ‘YEŞİL’ TEŞEKKÜRÜ

Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin de Lale Festivalinin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve ekibine teşekkür etti. Lalenin Türk kültür ve sanatında çok önemli bir yeri olduğunu belirten Vali Şahin, lalenin aynı zamanda ilahi aşkı temsil eden bir çiçek olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu kadim kültürü yaşatmak adına 13 yıldır çok önemli çalışmalar yaptığını, lale bahçelerinin cennet bahçeleri gibi olduğunu ifade eden Şahin, İstanbul’dan dünyaya yayılan lalenin en çok Anadolu’ya ve İstanbul’a yakıştığını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllarda çok ciddi ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yürüttüğünü kaydeden Şahin, Mayıs ayında yapılacak çiçek festivaliyle İstanbullulardaki çiçek şuurunun daha arttırılacağına inandığını söyledi.

Törende konuşmaların ardından Başkan Mevlüt Uysal ve Vali Vasip Şahin, çocuklarla birlikte lale yapraklarından üretilen pastayı kesti.

Daha sonra basın mensuplarıyla Emirgan Korusu’ndaki lale bahçelerini gezen Uysal ve Şahin, fotoğraf makinesiyle festivalin ilk lale fotoğraflarını da çekti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İBB'nin düzenlediği 13. İstanbul Lale Festivali başladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Vasip Şahin
VASİP ŞAHİN KİMDİR?

1964 Bayburt doğumlu olan İstanbul’un yeni valisi Vasip Şahin, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Vasip Şahin, sırasıyla Küre, Pütürge kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, Mudu

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro