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İBB'den karalama kampanyasına sert açıklama

İBB'den karalama kampanyasına sert açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı vakıflara para yardımı yapıldığı yönündeki karalama kampanyasına açıklama geldi. İBB, bazı medya kuruluşlarında yer alan habere konu raporun gerçek dışı olduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 20:56 - Güncelleme: 01-02-2019 20:56

Bazı medya organlarında çarpıtılarak haber konusu edilen “İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” gerçek dışıdır, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

İBB’nin Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde ayrım gözetmeden toplumun tüm kesimlerine yaptığı hizmetler, yandaşlık ithamı ile çarpıtılarak algı operasyonu yapılmaktadır. Öyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, spor salonu olmayan 280 adet okula yapılan Kapalı Spor Salonları gibi büyük yatırımların maliyetleri dahi vakıflara aktarılmış gibi lanse edilmiştir.  Bu akla ve vicdana sığmayan karalama kampanyası ile ayrıca Terör Örgütü FETÖ’den devralınan okul ve yurtlar için yapılan çalışmalar da görmezden gelinerek hedef saptırılmaya çalışılmaktadır.

İBB’nin tüm faaliyetleri, 5216 sayılı Belediye Kanunu’na, ilgili yasal prosedürler ile protokollere uyularak ve İBB Meclisi’nden bütçe onayları alınarak yapılmaktadır.

İlgili haber ve yayınlar için kurumumuzun her türlü yasal hakkının saklı olduğunu belirtir, kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

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