İBB'den ''Karneni Getir Buzda Kay'' Etkinliği

Bu sene beşincisi düzenlenen ''Karneni Getir Buzda Kay'' etkinliği 18 Ocak'ta Silivrikapı Buz Pisti'nde başladı. İlk olarak 2015 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yılda öğrencilerin ilk karne hediyesi oldu.

Karnelerini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 18 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Buz Pisti'nde ücretsiz buz pateni seanslarına katılabilecekler.



Daha fazla çocuğu buz pateniyle tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte, öğrenciler iki hafta boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında eğitmenler eşliğinde kayabilecekler.

HEM EĞLENİYORLAR HEM YENİ BİR SPOR DALI ÖĞRENİYORLAR

Buz pateni, dizlik, dirseklik ve kasklarını takan öğrenciler buz pisti üzerinde keyifli anlar yaşadı. Bazı öğrenciler buzda kayma konusunda tecrübe sahibiyken bazıları da hocaların eşliğinde kaydı.

Karnesini alıp buz pistine gelen öğrencilerden Baran Ömür, buz pisti üzerinde çok iyi vakit geçirdiğini söyledi. Yeni bir spor dalı öğrendiklerini söyleyen Ömür, “Burada herkes kayıyor, düşüp kalkıyor. Bazıları profesyonel bazıları amatör kayıyor. Biz burada çok iyi vakit geçiriyoruz. Bunu bize sağlayana çok teşekkür ediyorum. Hem kaymayı öğreniyoruz hem de bir spor dalını öğrenmiş oluyoruz” dedi.



Lise 2. sınıf öğrencisi olan ve ilk kez buz pistinde kaymayı tecrübe eden Hasan Durmuş, arkadaşlarıyla beraber güzel zaman geçirdiğini söyledi. Buz pistine ilk kez çıkan bir diğer lise öğrencisi Rabia Karasakal da "Çok mutluyuz çünkü ilk defa kaydık ve hemen öğrendik. Çok yetenekli insanlarız. O yüzden burada çok güzel zaman geçirdik. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğe bugüne kadar, 22 binin üzerinde çocuk katılarak, buz pateni sporuyla tanıştı. Bu yıl da etkinliğe 10 binin üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.