  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İBB'den ''Karneni Getir Buzda Kay'' Etkinliği

İBB'den ''Karneni Getir Buzda Kay'' Etkinliği

İBB'nin karne hediyesi: ''Karneni Getir Buzda Kay'' etkinliği 18 Ocak'ta başladı. 2 hafta boyunca, karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ücretsiz buz pateni seanslarına katılabilecekler.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 18-01-2019 15:25 - Güncelleme: 18-01-2019 15:28

Bu sene beşincisi düzenlenen ''Karneni Getir Buzda Kay'' etkinliği 18 Ocak'ta Silivrikapı Buz Pisti'nde başladı. İlk olarak 2015 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yılda öğrencilerin ilk karne hediyesi oldu. 

Karnelerini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 18 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Buz Pisti'nde ücretsiz buz pateni seanslarına katılabilecekler.

Daha fazla çocuğu buz pateniyle tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte, öğrenciler iki hafta boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında eğitmenler eşliğinde kayabilecekler.

 HEM EĞLENİYORLAR HEM YENİ BİR SPOR DALI ÖĞRENİYORLAR 

Buz pateni, dizlik, dirseklik ve kasklarını takan öğrenciler buz pisti üzerinde keyifli anlar yaşadı. Bazı öğrenciler buzda kayma konusunda tecrübe sahibiyken bazıları da hocaların eşliğinde kaydı.
Karnesini alıp buz pistine gelen öğrencilerden Baran Ömür, buz pisti üzerinde çok iyi vakit geçirdiğini söyledi. Yeni bir spor dalı öğrendiklerini söyleyen Ömür, “Burada herkes kayıyor, düşüp kalkıyor. Bazıları profesyonel bazıları amatör kayıyor. Biz burada çok iyi vakit geçiriyoruz. Bunu bize sağlayana çok teşekkür ediyorum. Hem kaymayı öğreniyoruz hem de bir spor dalını öğrenmiş oluyoruz” dedi.

Lise 2. sınıf öğrencisi olan ve ilk kez buz pistinde kaymayı tecrübe eden Hasan Durmuş, arkadaşlarıyla beraber güzel zaman geçirdiğini söyledi. Buz pistine ilk kez çıkan bir diğer lise öğrencisi Rabia Karasakal da "Çok mutluyuz çünkü ilk defa kaydık ve hemen öğrendik. Çok yetenekli insanlarız. O yüzden burada çok güzel zaman geçirdik. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğe bugüne kadar, 22 binin üzerinde çocuk katılarak, buz pateni sporuyla tanıştı. Bu yıl da etkinliğe 10 binin üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İBB'den ''Karneni Getir Buzda Kay'' Etkinliği haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro