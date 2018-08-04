İBB'den Haliç'teki çalışma ve metrobüs seferleriyle ilgili açıklama

HALİÇ KÖPRÜSÜNDE YAPILACAK ASFALT ÇALIŞMASINDA METROBÜS SEFERLERİ AKSAMAYACAK!

Çalışmalara süresince (D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 23:59 - 06.08.2018 (Pazartesi) saat 05:00 arasında) Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır.

Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacaktır.

Bu haberi mümkünse manşetten girdirmenizi rica ediyoruz.

Haber çoğu yerde doğru şekilde yayınlanmamış. En kısa sürede doğru bilgilendirme yapılması adına elinizden geleni yapmanızı rica ediyorum.