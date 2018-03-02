İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak için eğitim ve destek hizmetlerinin yanı sıra yıl boyunca çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenliyor.

İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon!

Engelliler Müdürlüğü, engellilere psikolojik destekten eğitime, sosyal destekten rehabilitasyona, ulaşımdan kamplara birçok hizmet sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik olarak 2017 yılında; 35 bin 928 engelliye rehabilitasyon hizmeti verdi. 643 sosyal organizasyonda 46 bin 513 engelli ve yakınına ev sahipliği yaptı. 77 bin 919 kişiye eğitim verdi. Engellilerin istihdamına yönelik çalışmalar da yürüten Büyükşehir; 280 bin 956 engelli ve yakınlarına ulaşım hizmeti verdi.

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İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon!

985 yeni nesil otobüs ile 2017 yılı içerisinde 255 milyon yolcuya konforlu taşımacılık hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ. de basamaksız üç kapısı bulunan araçlarıyla hamile, çocuklu, yaşlı ve engelli yolcuların toplu taşımacılıkta yaşadıkları sorunları ortadan kaldırıyor.

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İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon!

Engelli yolcular için tasarlanmış giriş rampası, emniyet kilitli park yeri, yolcuların dışarıyı rahatça görebilmelerini sağlayan panoramik camları ile güvenli ve konforlu bir yolculuğu sunuyor.

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İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon!

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