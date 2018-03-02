İBB’den engelli vatandaşlara ücretsiz rehabilitasyon!

Engelliler Müdürlüğü, engellilere psikolojik destekten eğitime, sosyal destekten rehabilitasyona, ulaşımdan kamplara birçok hizmet sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik olarak 2017 yılında; 35 bin 928 engelliye rehabilitasyon hizmeti verdi. 643 sosyal organizasyonda 46 bin 513 engelli ve yakınına ev sahipliği yaptı. 77 bin 919 kişiye eğitim verdi. Engellilerin istihdamına yönelik çalışmalar da yürüten Büyükşehir; 280 bin 956 engelli ve yakınlarına ulaşım hizmeti verdi.