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İBB'den çok önemli karar! Oy birliğiyle kabul edildi

İBB'den çok önemli karar! Oy birliğiyle kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan 20 vatandaşımızın defnedildiği 267 metrekarelik alanın "şehitlik" olarak tescillenmesini oy birliğiyle kabul etti.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 12:27 - Güncelleme: 14-04-2018 12:27

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan 20 vatandaşımızın defnedildiği 267 metrekarelik alanın "şehitlik" olarak tescillenmesine oy birliğiyle karar verdi.

İBB Meclisi’nin Nisan ayı toplantısının 4. oturumu Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında yapıldı.

Oturumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkındaki teklif gündeme geldi. Teklifin yer aldığı komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen rapor doğrultusunda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen ve yakınları tarafından İstanbul'da defni istenen vatandaşların mezarlarının bulunduğu Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Edirnekapı metro durağı yakınındaki mezarlık alanı şehitlik olarak tescil edildi.

Ayrıca, 20 şehidimizin mezarının yer aldığı 267,57 metrekarelik alanın 25 yıl süreyle İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na tahsis edilmesine karar verildi

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