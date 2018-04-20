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İBB'den çocuklara özel 23 Nisan Buz Hokeyi Turnuvası

İBB'den çocuklara özel 23 Nisan Buz Hokeyi Turnuvası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara özel Buz Hokeyi Turnuvası düzenliyor. İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde düzenlenecek turnuvaya 5 ülkeden 21 takım 12 yaş altında 300 sporcu katılacak.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 16:57 - Güncelleme: 20-04-2018 16:57

23 Nisan Buz Hokeyi Turnuvası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu işbirliği ile 21-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 10 yaş altı ve 12 yaş altı kategorilerinde organize edilecek turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek ve Ukrayna'dan 21 takım ve 300 sporcu ter dökecek.


Turnuva için İstanbul’a gelen çocuklar ayrıca kültürel turlara katılacak ve İstanbul’u gezecekler. Turnuvayla çocukların farklı kültürlerden gelen yaşıtlarıyla tanışmaları amaçlanıyor. 21 Nisan Cumartesi günü saat 09:00'da İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde başlayacak olan tüm müsabakalar ücretsiz olarak izlenebilecek.

PROGRAM:
YER: İBB Silivrikapı Buz Pisti
TARİH: 21-22 Nisan 2018
SAAT: 09.00 – 17.00

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