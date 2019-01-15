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İBB'den çocuklara karne hediyesi

İBB'den çocuklara karne hediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi” sunuyor. Müzikal, komedi ve kukla türlerinde 129 farklı çocuk oyunu 300 seansta karne sevinci yaşayan izleyiciyle buluşacak. Oyunlar, İstanbul genelinde 14 ayrı İBB Kültür Merkezi’nde 19-31 Ocak tarihlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 15:50 - Güncelleme: 15-01-2019 15:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi” sunuyor. Müzikal, komedi ve kukla türlerinde 129 farklı çocuk oyunu 300 seansta karne sevinci yaşayan izleyiciyle buluşacak. Oyunlar, İstanbul genelinde 14 ayrı İBB Kültür Merkezi’nde 19-31 Ocak tarihlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, çocuklara karne hediyesi olarak “Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi” projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında İstanbul genelinde müzikal, komedi ve kukla türlerinde 300 tiyatro gösterimi yapılacak. Tiyatrolarda, çocukların çok sevdiği Rafadan Tayfa, Minyonlar, Hapşuu gibi çizgi film karakterleri de yer alacak. Bununla birlikte Tuzla’daki İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde çocuklar için kukla atölyesi açılacak. Çocuklar, uzman öğretmenler eşliğinde hayal ettiği kuklayı yapma imkanı bulacak.

FESTİVAL TADINDA TİYATRO EĞLENCESİ
İBB Kültür Daire Başkanlığı, çocukların eğitim ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlayan çocuk tiyatrolarını her ay düzenli olarak minik izleyicileriyle buluşturuyor. Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklara festival tadında tiyatro eğlencesi sunmak için seansların sayısı 3 kat artırıldı. Başakşehir’den Şile’ye, Kartal’dan Güngören’e kadar İstanbul genelinde toplam müzikal, komedi ve kukla türlerinde 129 farklı oyun 300 seansta minik izleyicileriyle buluşacak. Rafadan Tayfa, Canım Kardeşim, Hapşuu, Ege ile Gaga, Alice, Minyonlar dahil çocukların yakından tanıdığı birçok çizgi film karakteri sahnede olacak.

ÇOCUKLAR İÇİN KUKLA ATÖLYESİ
Tiyatrolar, İBB’ye bağlı kültür merkezlerinde sahnelenecek. 19 ve 31 Ocak tarihleri arasında gösterimi yapılacak tiyatrolar ücretsiz olarak izlenebilecek. Tiyatronun yanı sıra müzikal, gösteri ve konser etkinlikleri de düzenlenecek. Ayrıca Tuzla’daki İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde çocuklar için kukla atölyesi açılacak. Çocuklar, uzman öğretmenler eşliğinde hayal ettiği kukla eserini yapma imkanı bulacak. Atölye, 30 Ocak Çarşamba günü saat 12.00-14.00 ve 16.00 saatlerinde 3 seans şeklinde ücretsiz olarak hizmet verecek.

Tiyatro gösterimlerini izleyebilmek için başvuru veya kayıt şartı yok. Gösterimi yapılacak oyunların isimlerini ve saatlerini https://kultursanat.ibb.istanbul adresinden veya “İBB Kültür” mobil uygulamasını IOS ve Android işlemci özelliğine sahip cep telefonlarınıza ücretsiz indirerek öğrenebilirsiniz.

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