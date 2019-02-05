İBB'den 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne farkındalık projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çağın en büyük problemlerinden biri olan kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla bu akşam Galata Kulesi’ni mavi-turuncu ışık ile aydınlatacak.

4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne özel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de mavi-turuncu renge bürünecek.