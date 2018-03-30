İBB önünde eylem: Kontak kapatıp süre verdiler!

"DÜZELMEZSE KONTAK KAPATIK ÇALIŞMAYACAĞIZ": Köse, "Ayın 2'sine kadar çalışma yapmayacağız. Büyükşehir çözüm üretmezse eylemimizi devam ettireceğiz. Kararlar olumsuz yönde çıkarsa yaklaşık 15 bin araç ile İBB önüne gelecek ve eylemimizi devam ettireceğiz" dedi ve şöyle devam etti: "Yeni sistemden tamamen şikayetçiyiz. Resmi Gazete'de yayınlanmadan cezaları yazıp yazıp gönderiyorlar. Soru sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Sesimizi duyurmak için bu eylemlere devam edeceğiz. İBB'nin Çevre Koruma Müdürlüğü'ne 33 tane madde götürdük, Pazartesi gününe kadar olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasını bekliyoruz. Düzenlenirse biz bu şehrin her türlü işçiliğini, ameleliğini yapacağız. Ama düzelmezse kontak kapattık çalışmayacağız."



