İBB Kadıköy otoparkına TOMA'larla el koydu! Görülmedik iş

BU ŞEKİLDE OLMAMALI : Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şöyle devam etti : "Memleketin bunca sorunu varken kamu kurumlarının birbiri ile dalaşması da doğru değil. Konuşarak her türlü sorun çözülebilir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri geldiler. Sanırım şu anda ekiplerini geri çekecekler. Mahkeme kararında çıkan şey tam olarak bu değil. Sonuçta burası yıllardan beri bizim kullandığımız bir yer bununla ilgili mahkeme kararı da olsa yöntem buraya sabah 06.30'da gelerek olmamalı".