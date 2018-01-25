İBB Kadıköy otoparkına TOMA'larla el koydu! Görülmedik iş

KADIKÖY Hasanpaşa'daki Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde bulunan Kadıköy Belediyesi binasının karşısındaki otoparkta belediye ekipleri karşı karşıya geldi. Kadıköy Belediyesi'nin otoparkına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Çevik Kuvvet ve TOMA'larla gelip el koydu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler otoparkta bulunan "Kadıköy Belediyesi otoparkı" yazılı tabelayı ve bilet kulübesini kaldırdı. Bu sırada Kadıköy Belediyesi ekipleri ile büyükşehir zabıta ekipleri arasında sözlü tartışma çıktı. Araya polis girdi.
BURAYI VERMEYİZ : Gerginlik ile ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Sabah 06.30'da, 100 yakın zabıta ile geldiler. Burası bir kamu alanı, Kadıköy Belediyesi kullanıyor. Burayı Kadıköy Belediyesi'nin ihtiyacı olan bir alan, bunu hiç bir şekilde veremeyiz" diye konuştu.
BU ŞEKİLDE OLMAMALI : Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şöyle devam etti : "Memleketin bunca sorunu varken kamu kurumlarının birbiri ile dalaşması da doğru değil. Konuşarak her türlü sorun çözülebilir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri geldiler. Sanırım şu anda ekiplerini geri çekecekler. Mahkeme kararında çıkan şey tam olarak bu değil. Sonuçta burası yıllardan beri bizim kullandığımız bir yer bununla ilgili mahkeme kararı da olsa yöntem buraya sabah 06.30'da gelerek olmamalı".
HALKIN KULLANDIĞI OTOPARK : -"Biz işgalci değiliz. Biz vatandaşa hizmet yapan bir kurumuz. Buraya Kadıköy'ün ihtiyacı var. Yanı başında evlendirme dairesi var, bizim araçlarımız burada duruyor. Vatandaşlar burayı kullanıyorlar.
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