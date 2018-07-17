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İBB izcileri 15 Temmuz Kampı'nda

İBB izcileri 15 Temmuz Kampı'nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Yaz İzci Kampı'nın dördüncü haftasının teması 15 Temmuz olarak belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 22:01 - Güncelleme: 17-07-2018 22:01

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin binlerce izci yetiştirdiği Yaz İzci Kampı’nın 4. Haftasının teması 15 Temmuz olarak belirlendi. İzcilerin kaldığı oba ve yan kamplara 15 Temmuz Şehitleri’nin isimleri verildi. Kampın ilk bayrak devir teslim töreni şehitlerin isimleri okunarak yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2018 Yaz İzci Kampı devam ediyor. 9 Eylül’e kadar farklı temalarla birer haftalık eğitimler şeklinde düzenlenen İBB Yaz İzci Kampı 4. Haftası’nın teması “15 Temmuz” olarak belirlendi.

Bu hafta kamp yapan izcilerin kaldığı oba ve yan kamplara 15 Temmuz Şehitleri’nin isimleri verildi. Kampın ilk bayrak devir teslim töreninde şehitlerin isimleri tek tek okundu.

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