  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

İBB duyurdu! İstanbulkart'sız toplu ulaşım dönemi kapandı

İBB duyurdu! İstanbulkart'sız toplu ulaşım dönemi kapandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla kent genelinde olduğu gibi Silivri, Çatalca, Pendik ve Tuzla seferlerini yapan bölgesel hatlarda da yalnızca İstanbulkart ile yolculuk edilebilecek.İETT Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda, toplu ulaşımda sadece İstanbulkart kullanılacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-08-2018 16:26 - Güncelleme: 01-08-2018 16:26

İstanbul'da merkezi toplum ulaşımda olduğu gibi bundan böyle Silivri, Çatalca, Pendik ve Tuzla seferlerini yapan bölgesel hatlarda da sadece İstanbulkart ile seyahat edileceği açıklandı.

Buna göre, Silivri, Çatalca, Şile, Pendik ve Tuzla'ya yönelik bölgesel seferler yapan 139T, 133AK, 133GP, 133KT, 133, 134, 134CK, 134GK, 134YK, 336H, 400A, 401, 402, 401T, 403, 404, 418, 429, 448, 458 numaralı hatlarda da artık sadece İstanbulkart geçerli olacak. Yolcuların bu hatlarda seyahat edebilmesi için bu kartı edinmeleri edinmeleri gerekecek.

İSTANBULKART OKUTULMAK ZORUNDA: İstanbulkart'ı olmayan veya bakiyesi yetersiz olan vatandaşlar, yolcular tarafından kullanılması için şoförde bulunan İstanbulkart'ı ücreti karşılığında kullanabilecek. Yolculuk ücreti verilmesi halinde şoför, yolcu adına mutlaka İstanbulkart'ı okutacak. Ücreti verilen yolculuk karşılığında İstanbulkart'ı okutmayan şoförler, kural ihlali yapmış sayılacak. Vatandaşlar, bu hatlarda kural ihlali yapan şoförleri; hat numarası, tarih ve saat bilgisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa 153 veya İETT'ye bildirebilecek.

İNECEĞİ DURAĞI SÖYLEMESİ GEREKİYOR: 139T, 336H, 401, 402, 401T, 403, 404, 418, 418, 429, 448, 458 numaralı hatlarda mesafe bazlı (kırılımlı) ücret tarifesi uygulandığı için yolcuların mesafeye göre ücret ödemek için kartı okutmadan önce ineceği durağı şoföre söylemesi gerekecek. Şoför validatör ayarını yaptıktan sonra kart okutulduğunda inilecek durağa göre ödeme yapılmış olacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İBB duyurdu! İstanbulkart'sız toplu ulaşım dönemi kapandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro