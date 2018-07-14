İBB Çocuk Meclisi 15 Temmuz için yürüyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi düzenleyeceği anma etkinliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına katılacak.

Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerindeki Atikali Karakolu önünde saat 13.30'da başlayacak yürüyüş İBB’nin önünde tamamlanacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit fotoğraflarının yer aldığı panonun önüne karanfil bırakılacak.

Program, Saraçhane Parkı'nda özel bir anma töreniyle devam edecek. Buradaki programda da şehitler anısına konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak ve dualar edilecek.



