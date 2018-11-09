İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak Millet Bahçesi'nin müjdesini verdi.
Twitter'dan yapımı tamamlanan Millet Bahçesi'nin tanıtım filmini paylaşan Uysal, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Baruthane Millet Bahçesi'nin İstanbul'un en güzel yaşam alanlarından biri olacağını kaydetti.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN İBB Başkanı Uysal'dan Millet Bahçesi müjdesi! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER