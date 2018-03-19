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İBB Başkanı Uysal’dan 'metroda öncelik' açıklaması!

İBB Başkanı Uysal’dan 'metroda öncelik' açıklaması!

AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Kadıköy’e Bakırköy’e, Şişli’ye yaptığımız gibi belediyesi CHP’de olan Beylikdüzü’ne de Sultanbeyli ve Arnavutköy’e de metro götüreceğiz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 00:14 - Güncelleme: 19-03-2018 00:14

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’un, önceki akşam yapılan AK Parti Arnavutköy Olağan Kongresinde, "Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah" şeklinde yaptığı konuşma tartışılmıştı. Tartışmaların ardından bugün AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde konuşan Uysal, "Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız. Ama mağdur edilmiş, ihmal edilmiş yerler varsa oraya kadar da gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında İstanbulluların tamamına hizmet etmek için görevde olduğunu, hizmeti bütün ilçelere eşit dağıtacaklarını, bunu yaparken de bugüne kadar ihmal edilen ilçelere öncelik vereceklerini söylediğini vurgulayan Mevlüt Uysal, "Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız. Ama mağdur edilmiş, ihmal edilmiş yerler varsa oraya kadar da gideceğiz" açıklamasını yaptı.

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