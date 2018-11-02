İBB Başkanı Uysal'dan göçük açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede meydana gelen göçük alanında incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Uysal, göçük nedeniyle iki kişinin vefat ettiğini kaydederek, "Bir tanesine ulaşıldı, diğerine de ulaşılmak üzere son aşamaya gelinmiş vaziyette. Tabii daha öncesinde ulaşılabilirdi ama yukarıdan toprak kaymasına tedbir alınması sebebiyle biraz gecikme oldu." diye konuştu.

Uysal, İstanbul'un dünyada en fazla metro inşaatı bulunan şehir konumunda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Burada güvenlik birinci önceliğimiz. Metro kazılarında iş güvenliği standartlarının hepsi takip edilmekte. Ayrıca sensörler aracılığıyla 5 dakikada bir hareketlilik takip edilmekte, deformasyon vesaire hadiselerinde anında bunlar teşhis edilmekte. Burada öncesinden tüneli açılmış. Tünel bittikten sonra makas değiştirme noktasında bir genişletme çalışması yapılırken bu alanda göçük meydana gelmiş. Bakıldığı zaman öncesinden bir hareketlilik yok. Ayrıntılar, teknik inceleme yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. Değişik sebepleri olabilir. Buradaki tünelle üst kot arası yaklaşık 17 metre. Bu 17 metre arasında ayrı bir boşluk oluşmuş olabilir."

Dinamit patlatılmadı

Dinamit patlatıldığı iddialarına ilişkin bir soru üzerine Uysal, "Şu anda dinamit patlatılacak bir durum söz konusu değil çünkü tünel daha öncesinden yapılıp bitmiş." dedi.

Uysal, olayın saat 01.20 civarında meydana geldiğini hatırlatarak, "Olay olurken de altta da yine çalışmalar var, fakat çok ani, kaçma imkanı bile olmayan bir hareketlilik, bir çökme olmuş, en üstteki güvenlik kulübesini de aşağıya indirmiş. Bu hareketliliğin sebebine bakılıyor, alttaki bir boşluktan, zeminin hareketinden kaynaklı olabilir. Ben gece saat 02.30 civarında haberdar oldum. Bütün ekibimiz seferber oldu ve çalışmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Uysal, "Ailelerin yanındayız. Bugüne kadar metro inşaatlarımızda ufak tefek göçük olmakla birlikte şu ana kadar ölümlü bir göçük olmamıştı. Daha öncesinden yerleştirilen sensörlerde arıza, ihmal varsa ihmali olanlarla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır. Gördüğümüz kadarıyla burada ani bir hareketlilik olmuş, ani hareketliğinin de sebebinin muhakkak ortaya çıkarılması gerekiyor." dedi.

Mevlüt Uysal, "Tehlike devam ediyor mu?" sorusuna, "Tahliye edilen binalarla ilgili teknik çalışmalar yapılacak. Eğer binalarda teknik olarak sıkıntı varsa boşaltılacak. Ön bulgulara göre binalarda herhangi bir sıkıntı yok görünüyor. Akşama kadar bu durum belli olacak. İstanbul'un diğer bölgelerinde bu şekilde böyle bir tehlike vesaire söz konusu değil. 1990'dan bu yana İstanbul'da metro inşaatları devam ediyor. Şu anda yaklaşık 290 kilometrelik metro inşaatımız devam ediyor. Bütün tedbirler alınmış vaziyette. İnsanlarımız tedirgin olmasın." yanıtını verdi.

Zemin etüdü yapıldı

Mevlüt Uysal, göçüğün şaft boşluğunun bitişindeki alanda meydana geldiğini belirterek, metro inşaatının da yaklaşık 2-3 yıldır devam ettiğini, öncesinden de zemin etüd çalışmalarının 4,5 sene öncesinden yapıldığını söyledi.

Bu sürede bazı zeminlerde suda eriyen kalker taşı gibi maddelerin olabileceğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Öncesinde boşluk olmamakla birlikte daha sonra gerek o bölgede oluşan yeni sulamadan veya alttaki değişikliklerden kaynaklı oraya su girmesi veya erime sürecini sonradan tamamlaması sebebiyle arada boşluklar oluşabiliyor. Baktığımız zaman üzerindeki güvenlik kulübesinin bir anda çok hızlı bir şekilde aşağıya çökmesi öyle bir ihtimali güçlendiriyor. Ağır ağır kaysaydı, kulübedeki vefat eden kardeşlerimizin dışarı çıkabilmeleri gerekirdi. Ama çok hızlı bir düşüş olmuş ki arada bir boşluk olma ihtimalini güçlendiriyor. Orada bir tünel kazı işlemi bitmiş vaziyette. Yaklaşık 1,5 sene önce tünel kazılmış, yan tarafa şaft boşluğu açılmış, fora kazıkları çakılmış, hepsi bitmiş ondan sonraki süreçte böyle bir şey yaşanıyor."

Uysal, gerekli teknik inceleme yapıldıktan sonra rapor hazırlanacağını ifade etti.