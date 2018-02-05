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İBB Başkanı Uysal çağrıda bulundu: İstanbullular dikkat!

İBB Başkanı Uysal çağrıda bulundu: İstanbullular dikkat!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün 5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrencinin, 143 bin öğretmenin ders başı yapacağını ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağını duyurdu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için çağrıda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2018 17:50 - Güncelleme: 05-02-2018 00:50

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yarıyıl tatilinin sona ereceğini belirterek, İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için metro, tramvay, metrobüs ve otobüs hatlarına ek seferler koyduklarını bildirdi. Uysal, açıklamasında "Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istirham ediyoruz. Velilerimize de çocuklarını okula özel araçlarıyla götürmek yerine okul servislerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB yaptığı açıklamada, 1 hafta boyunca okul trafiğini etkileyecek yol ve kazı çalışması yapılmayacağını belirterek, olası kazalar için trafikte çok sayıda çekicinin de hazır bulundurulacağını belirtti. İBB, İstanbul Trafik Zabıtasının, polis ve jandarma ekipleriyle birlikte trafiğin açık tutulması için çalışacağını kaydetti.

UYSAL: "EK SEFERLER KOYDUK"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için metro, tramvay, metrobüs ve otobüs hatlarına ek seferler koyduk. Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istirham ediyoruz. Velilerimizden de çocuklarını okula özel araçlarıyla götürmek yerine okul servislerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2018 18:13 AKP'ye göre Rejime muhalif herkes terör örgütü yandaşı

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