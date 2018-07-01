İBB Başkanı Mevlüt Uysal: 'Kanal İstanbul projesi çok önemli'

1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile birlikte milli bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’nci yılı, İstanbul’da değişik etkinliklerle kutlanıyor. Bu etkinlikler kapsamında düzenlenen törenlerden biri de Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarı Suat Hayri Aka’nın da katıldığı tören vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende konuşan Başkan Uysal, 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile yeni devletimiz tarafından denizlerimiz üzerinde tam hâkimiyetin sağlandığını söyledi.

“GEREKLİ ADIMLARI ATIP YATIRIMLAR YAPACAĞIZ”

Kabotaj Kanunu’nun denizlerimizin verimli kullanılması adına da çok önemli bir kanun olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Hele hele İstanbul dünyanın ortasından deniz geçen tek şehir olma özelliğine sahip. Geçmişimize baktığımız zaman atalarımız denizlerden çok fazla istifade etmiş. Ama o zamana göre bizim çok eksiğimiz var. Bundan sonraki süreçte inşallah denizlerimizden maksimum istifade etme adına gerekli adımları atıp yeni yatırımlar yapacağız. Bu konuda hepimizin üzerine ciddi görevler düşüyor” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İstanbul Boğazı’nın uluslararası su konumunda olduğunu ve bundan dolayı da İstanbulların boğazdan yeterince istifade edemediğini vurgulayan Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “İstanbul Boğazı’ndan biz İstanbulluların daha fazla istifade edebilmeleri adına Kanal İstanbul yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza Kanal İstanbul projesi için teşekkür ediyorum. Bu proje hayata geçtiği zaman ticaret gemileri Kanal İstanbul’u kullanacak ve biz de İstanbul Boğazı’ndan çok daha fazla istifade edebileceğiz. Bu proje inşallah bir an önce başlar. Kanal İstanbul projesi bitirildiğinde İstanbul’da iki boğaz olacak. O iki boğazdan bir tanesi uluslararası ticaret gemilerine, diğeri de İstanbullular olarak bizim istifademize sunulacak.”

VALİ ŞAHİN: “KABATOJA KANUNU DENİZCİLİĞİMİZİN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR SÜRECİ BAŞLATMIŞTIR”

Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin’de denizlerdeki egemenliğin perçinlendiği bu tarihin 92. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “1 Temmuz denizlerdeki hâkimiyetimizin ve bağımsızlığımızın simgesi ve Türk denizcisinin en büyük bayramıdır. Milletimizin denizlerdeki egemenlik haklarını geri alarak yurttaşlarımızın hizmetine sunan Kabotaj Kanunu, deniz kaynaklarımızın kullanılması ve denizciliğimizin gelişmesi için önemli bir süreci başlatmıştır” diye konuştu.

MÜSTEŞAR SUAT HAYRİ AKA: “ÇİN'DEN SONRA DÜNYADA EN ÇOK GEMİ ADAMI YETİŞTİREN ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarı Suat Hayri Aka da Kabotaj Kanunuyla Türk denizciliğinin geliştiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Türkiye, dünya deniz ticaretini kontrol eden 30 büyük ülke içinde 14. sıradadır. 177 uluslararası ticarete açık limana sahiptir. Hopa'dan İskenderun'a kadar çeşitli büyüklüklerde, çeşitli amaçlarla inşa edilmiş 177 deniz tesisine sahibiz. 50'nin üzerinde marina, 25 bin yat bağlama kapasitesiyle dünyanın önemli deniz turizmi ülkelerinde biriyiz. 112 bin aktif gemi adamıyla Çin'den sonra dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ülkelerden biriyiz. Askeri denizciliğimiz bir yana ticari denizciliğimizde de çok önemli gelişmeler yaşadık. 22 adet Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarında yani can, mal, işçi hakları, çalışma standartları açısından uluslararası standartlara en uygun seviyede gemi sökümü yapan Akdeniz'deki, Avrupa'daki tek ülkeyiz."

İBB ENGELLİLER MEHTER TAKIMI MİNİ KONSER VERDİ

Konuşmaların ardından Beşiktaş Belediyesi Bando Ekibi, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Boru Trampet Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü Mehter Takımı’nın yaptığı gösteri tören alanını dolduran vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Törenin ardından Başkan Uysal ve Vali Şahin meydanda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret ederek dua etti.

Tören boyunca Beşiktaş iskelesinde bekleyen Nene Hatun Kıyı Emniyeti Gemisine binen Başkan Uysal ve Vali Şahin İstanbul Boğazı'na çelenk bırakarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 20 gemi ile destek verdiği etkinliklerde yer alan su gösterisini izledi.

İBB KABATOJ BAYRAMINI EN GÜZEL ETKİNLİKLERLE KUTLUYOR

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü; 08.00-17.00 saatleri arasında Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Eminönü ve Karaköy iskelelerinde Sualtı Temizliği Etkinliği yapacak. Toplanan atıklar, gün boyu Beşiktaş İskelesi’nde sergilenecek. Şile’de de benzer bir etkinlikle atıklar toplanarak Şile Limanı’nda sergilenecek.

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Kabotaj Bayramı’nda Görme Engelli Vatandaşlara Yönelik Boğaz Gezisi düzenledi.

İBB Engelliler Müdürlüğü Mehter Takımı ise, Beşiktaş Meydanı’nda düzenlenecek Kabotaj Bayramı töreni kapsamında saat 11.00’de bir konser verdi.

Çeşitli deniz spor yarışlarının da yapılacağı kutlamalar, İstanbul genelinde gün boyu sürecek. Kutlamalarına; İTÜ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı, İstanbul Deniz Müzesi, Beşiktaş Belediyesi, TURMEPA, Moda Deniz Kulübü, Denizciler Dayanışma Derneği, DENTUR AVRASYA ve TURYOL da destek veriyor.