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İbadi'den bölgeyi karıştıracak hamle

İbadi'den bölgeyi karıştıracak hamle

İbadi yayınladığı kararnameyle Şii örgütleri ülkenin resmi güvenlik güçleri bünyesine alacak. Seçimlere bir ay kala yayınlanan kararnamede askerlik hizmeti yasaları düzenlendi.

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Eklenme Tarihi: 09-03-2018 17:54 - Güncelleme: 09-03-2018 17:54

İbadi yapılan açıklamada bu kararın verilmesinde ülkede bulunan halkların çeşitliliği ve onların oluşturduğu gezici örgütlerin bir çatı altında toplamak olduğunu belirtti. 

Çoğunluğu İran destekli bu grupların askeriye bünyesine geçmesi ile birlikte onlara da Irak askeri ile eşdeğer maaş verilecek ve Irak yasaları dışına çıkamayacaklar.

Şii milisler Savunma Bakanlığı'na bağlı ordu mensupları tarafından kontrol edilecekler.

Seçimlere bir ay kala yayınlanan kararnamede askerlik hizmeti, askeri kurumlara ve askeri kolejler yasaları düzenlendi.

Reuters'in haberine göre yapılan bu düzenlemenin seçimlerde  İbadi'nin Irak'ın Şii nüfusunun desteğini almak ve seçimlerden güçlü olarak çıkmak istemesi olarak yorumlandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 09 Mart 2018 18:14 Bu zulüm bitsin... Tutuklu Gazetecilerin özgülüğünü istiyoruz

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