İbadi'den bölgeyi karıştıracak hamle

İbadi yapılan açıklamada bu kararın verilmesinde ülkede bulunan halkların çeşitliliği ve onların oluşturduğu gezici örgütlerin bir çatı altında toplamak olduğunu belirtti.

Çoğunluğu İran destekli bu grupların askeriye bünyesine geçmesi ile birlikte onlara da Irak askeri ile eşdeğer maaş verilecek ve Irak yasaları dışına çıkamayacaklar.

Şii milisler Savunma Bakanlığı'na bağlı ordu mensupları tarafından kontrol edilecekler.

Seçimlere bir ay kala yayınlanan kararnamede askerlik hizmeti, askeri kurumlara ve askeri kolejler yasaları düzenlendi.

Reuters'in haberine göre yapılan bu düzenlemenin seçimlerde İbadi'nin Irak'ın Şii nüfusunun desteğini almak ve seçimlerden güçlü olarak çıkmak istemesi olarak yorumlandı.