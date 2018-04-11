Hz Muhammed zamanında gazlı içecek olsaydı...

Prof. Dr. Canan Karatay, şekerli ve gazlı içeceklerin karaciğerde yağlanmaya neden olduğunu belirterek, "Artık 10 yaşındaki çocukların karaciğerinde yağlanma var" dedi.

Hz Muhammed zamanında gazlı içecek olsaydı...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konuşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, şekerli ve gazlı içeceklerin karaciğerde yağlanmaya neden olduğunu belirterek, "Artık 10 yaşındaki çocukların karaciğerinde yağlanma var" dedi. Karatay, 'Hazreti Muhammed zamanında olsaydı şekerli, gazlı içeceklerin haram olduğunu söylerdi.' dedi.

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Hz Muhammed zamanında gazlı içecek olsaydı...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Gebze Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Gerçek Tıbbın 10 Şifresi' konulu konferansta sağlıklı beslenmenin sırlarını anlattı. ABD'de yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün 'Japon patlıcanı mucizedir' açıklamasını eleştiren Prof. Dr. Canan Karatay, "Sağlığımızı kendi elimizde tutacağız. Sebebine gelince; vücudumuzun nasıl işlediğini doğal olarak bilince, sorunları çözeriz. Yok o şunu ye dedi, yok bu onu ye dedi, şunu yerseniz mucizedir, ABD'de yaşayan meşhur kalp cerrahımız 'Japon patlıcanı mucizedir'; bunların hiçbir gerçekliği yoktur.

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Hz Muhammed zamanında gazlı içecek olsaydı...

Mucize diye bir şey olmaz. Mucize diye bir gıda olmaz, bir ot olmaz. Hepsi kandırmacadır, aldatmacadır ve hepsi ticaridir, haberiniz olsun. İnsan vücudu sağlıklı olduğu sürece hücreler normal çalıştığı sürece, bir kalp doktoru olarak, iç hastalıkları profesörü olarak zaten mucizeye ihtiyacınız kalmıyor. Mucize diye bir şey yok" diye konuştu.

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Hz Muhammed zamanında gazlı içecek olsaydı...

Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasını da anlatan Prof. Dr. Karatay, "Ben 51 yıllık hekimim. Zamanında bira göbeği, alkol göbeği denirdi. Hakikaten birayı çok içenler, alkolü çok kullananların karaciğeri yağlanırdı. Fakat şimdi artık 10 yaşındaki çocukların karaciğerinde yağlanma var. 10 yaşındaki çocuklar alkol almıyorlar.

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