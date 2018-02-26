Hyperloop'un prototipi görücüye çıktı! Saatte 1200 km hızla...

Milyarder iş adamı Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin'in 'hyperloop' projesinin prototipi tanıtıldı. Proje hayata geçtiğinde yolcular saate 1200 km hız ile yolculuk yapacak. Bilim dünyası tarafından 'beşinci ulaşım şekli' olarak ifade edilen en son teknoloji 'hyperloop' sistemi için çok önemli bir adım daha atıldı.
Virgin'in hyperloop projesinin prototipi tanıtıldı. Hyperloop hızıyla dikkat çekiyor. Zira Yolcu uçakları günümüzde saatte 926 km hıza ulaşabilirken, Şanghay’da hizmet veren Maglev treni 500 km hız yapabiliyor.
2020 yılında hayta geçmesi planlanan bu sistem ile yolcular saate 1200 km hız ile yolculuk yapacak. Yapılan açıklamaya göre, hyperloop vagonu 10 ila 15 yolcuya ev sahipliği yapacak.
2 yıl içinde Abu Dhabi-Dubai arasında sefer yapacak olan sistem tren ile 1 saat 40 dakika süren yolculuğu 12 dakikaya düşürecek. Proje hayata geçtiğinde 1200 km hıza ulaşacak hyperloop'ta saatte 10 bin yolcu iki şehir arasında yolculuk yapacak.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER