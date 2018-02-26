Hyperloop'un prototipi görücüye çıktı! Saatte 1200 km hızla...

Milyarder iş adamı Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin'in 'hyperloop' projesinin prototipi tanıtıldı. Proje hayata geçtiğinde yolcular saate 1200 km hız ile yolculuk yapacak. Bilim dünyası tarafından 'beşinci ulaşım şekli' olarak ifade edilen en son teknoloji 'hyperloop' sistemi için çok önemli bir adım daha atıldı.