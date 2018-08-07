Huzurevinden kaçtılar, heavy metal konserinde bulundular!

ALMANYA'da yaşadıkları huzurevinden kaçan iki yaşlı adam, bir heavy metal festivalinde bulundu.

Dithmarscher Huzurevi’ndeki görevliler, iki kişinin kaçtığını Cuma akşamı yaptıkları sayımda fark etti. Adı açıklanmayan heavy metal tutkunu huzurevi sakinleri, polise haber verilmesinin ardından sabaha karşı 03:00’te dünyanın birçok yerinden gelen heavy metal müzik hayranlarını buluşturan Wacken Açık Hava Festivali alanında bulundu. İkili başta dört gün süren festivalden ayrılmak istemedi ancak polis taksiyle kaldıkları huzurevine gitmeleri konusunda ikna etti.

Polis ikilinin bulduklarında "kafası karışık ve sersemlemiş" bir halde olduklarını söyledi ve "Heavy metal festivalini sevdikleri çok açıktı" dedi.

Yaşlı ikilinin festivale nasıl girdikleri, biletleri olup olmadığı henüz bilinmiyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALLERİNDEN BİRİ

Almanya'nın kuzeyindeki festival, dünyanın en büyüğü olarak tanımlanıyor ve 1990'lı yıllardan bu yana yapılıyor. Tüm biletleri satılan festivalin bu yılki konukları arasında Danzig, Judas Priest, Hatebreed ve In Flames gibi gruplar yer alıyordu.