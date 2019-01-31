Husumetlisine kurşun yağdırdı çocuklar büyük tehlike atlattı

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Z., aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Yılmaz B.'nin, eskiden hurdacılık yaptığı deponun yakınına geldiğini öğrendi. Kısa sürede deponun önüne gelen Ali Z., kaldırımda oturan Yılmaz B.'e yaklaşarak, belinden çıkardığı tabanca ile kurşun yağdırdı.
Bacaklarına ve beline 3 kurşun isabet eden Yılmaz B. yere yığılırken, Ali Z. ise kaçtı. Yılmaz B., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HALI SAHADA MERMİ KOVANI BULUNDU
Olay sırasında Elmasbahçe Spor Kulubü'nün küçük futbolcularının antrenman maçı yaptıkları ve silah sesinin ardından panikle kaçtıkları öğrenildi. Polisin bölgede yaptığı incelemede, çevrede ve halı sahada çok sayıda mermi kovanı bulundu.
SABIKA KAYDI VARMIŞ
Polisin, 'adam yaralama' ve 'uyuşturucu kullanmak' suçlarından kaydı bulunan Ali Z.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
SORUŞTUMA BAŞLATILDI
Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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