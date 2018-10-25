Hüsran gecesi sonrası olay sözler: Galatasaray çöp adamdan acilen kurtulmalı

SERHAT ULUEREN: Mükemmel ötesi bir hakem, kötünün iyisi bir seyirci topluluğu ve bir-iki adam dışında tanınmayacak kadar kötü oynayan bir G.Saray takımı ve 0-0’lık harika bir sonuç. Aslında kötü oynayan ifadesi yanlış oldu. Kapasitesi az demek lazım bu G.Saray için. BU çöp adam Belhanda’yı aldılar inanılır gibi değil. Geçen sezon sadece 3 gol atıp yalandan asistlerle G.Saray’a koca bir sezon 1­2 puan kazandırmak dışında senede en az 35 milyon lirasını heba eden bu çöp adam Belhanda’dan G.Saray acil olarak kurtulmalı. Gerekirse bonservisi bedava verilsin, yetmezse gideceği kulübe üste biraz da para verilsin.