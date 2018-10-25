Hüsran gecesi sonrası olay sözler: Galatasaray çöp adamdan acilen kurtulmalı

Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda Schalke 04 ile 0-0 golsüz berabere kaldı. Futbol yazarları köşelerinde Galatasaray-Schalke maçını değerlendirdi. İşte yazarların görüşleri...

Hüsran gecesi sonrası olay sözler: Galatasaray çöp adamdan acilen kurtulmalı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında Alman ekibi Schalke 04 ile karşılaştı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi. Grubun diğer maçında Porto deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-1 yendi. Bu sonuçlarla Porto 7 puanla ilk sırada yer alırken Schalke 5 puanla ikinci, Galatasaray 4 puanla üçüncü sırada yer aldı. L.Moskova sıfır puanla son sırada yer alıyor.

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Hüsran gecesi sonrası olay sözler: Galatasaray çöp adamdan acilen kurtulmalı

MEHMET DEMİRKOL: Schalke pres yaptı, Galatasaray adam kovaladı. İki takım arasındaki temel fark buydu diyebiliriz. Fernando’nun olmadığı bir oyunda presten çıkmak kolay olmuyor. Galatasaray oyuna ortak olamadı bir türlü. Porto maçındaki pırıltılı oyundan 3 puan çıkmayışının diyetini Schalke ödedi diyebiliriz. Cennetten gelen 1 puan bu...

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Hüsran gecesi sonrası olay sözler: Galatasaray çöp adamdan acilen kurtulmalı

SERHAT ULUEREN: Mükemmel ötesi bir hakem, kötünün iyisi bir seyirci topluluğu ve bir-iki adam dışında tanınmayacak kadar kötü oynayan bir G.Saray takımı ve 0-0’lık harika bir sonuç. Aslında kötü oynayan ifadesi yanlış oldu. Kapasitesi az demek lazım bu G.Saray için. BU çöp adam Belhanda’yı aldılar inanılır gibi değil. Geçen sezon sadece 3 gol atıp yalandan asistlerle G.Saray’a koca bir sezon 1­2 puan kazandırmak dışında senede en az 35 milyon lirasını heba eden bu çöp adam Belhanda’dan G.Saray acil olarak kurtulmalı. Gerekirse bonservisi bedava verilsin, yetmezse gideceği kulübe üste biraz da para verilsin.

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Hüsran gecesi sonrası olay sözler: Galatasaray çöp adamdan acilen kurtulmalı

ERMAN TOROĞLU: Koca Galatasaray takımı 1 kişiye mahkum. Kime? Rodrigues'e. O oynayacak, top getirecek, vuracak, gol atacak veya attıracak. Galatasaray kazanacak. Bence maçın kırılma noktası 21. dakikada yaşandı. Muslera'nın rakibine yaptığı hareket net penaltıydı. Hakem Galatasaray'a çok büyük kıyak yaptı.

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