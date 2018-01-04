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Hüseyin Korkmaz hakkında Türkiye'den flaş karar

Hüseyin Korkmaz hakkında Türkiye'den flaş karar

ABD'deki Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanık sıfatıyla dinlenen FETÖ'cü eski Komiser Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıkarılarak ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 17:05 - Güncelleme: 04-01-2018 17:29

Reza Zarrab'ın önce yargılandığı sonra tanık olduğu ABD'deki davada tanık olarak dinletilen FETÖ'cü komiser Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Korkmaz'ın ABD'den iadesi için hakkında ayrıca talepname hazırlandı.

Halkbankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada , FETÖ firarisi eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz tanık olarak dinlenmişti. Savunma makamı, Türkiye'den yasadışı yollarla kaçan ve beraberinde mahkemede delil olarak kullanılan belgelere "çalıntı" olduğu gerekçesiyle itiraz etmiş ancak Yargıç Berman, Korkmaz'ın tanıklığını "hukuk kurallarına uygun bulmuştu.

Duruşmalar sırasındaki ifadesinde Korkmaz, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını ise savcılığın ödediğini söylemişti.

İfadelerinin ardından Korkmaz'ın anne ve babası hakkında da yakalama kararı çıkarılmış, ancak yurtdışına kaçtıkları ortaya çıkmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 04 Ocak 2018 21:21 Türkiyede yillar önce tutuklama kararı çıkarılmisti

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