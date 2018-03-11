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Hüseyin Başaran ve Mina Başaran kimdir? Dev projeye onun adını vermişti!

Hüseyin Başaran ve Mina Başaran kimdir? Dev projeye onun adını vermişti!

Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın da içinde bulunduğu özel jet İran'da düştü. Düşen jetin Başaran Holding'e ait olan C-TRB Challenger 604 olduğu öğrenildi. Peki Hüseyin Başaran kimdir? Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran kimdir?

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 20:46 - Güncelleme: 11-03-2018 20:46

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye dönen uçağın İran’ın güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti yakınlarında düştüğü belirtildi. İçinde Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın da bulunduğu öğrenildi. Mina Başaran bekarlığa veda partisinden dönüyordu. Peki Mina Başaran kimdir? Hüseyin Başaran kimdir? İşte detaylar…

DEV PROJEYE KIZININ ADINI VERMİŞTİ: Başaran Holding'e ait özel jetin İran'da düşmesi facia ile sonuçlandı. Uçakta bulunan 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçaktaki yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Mina Başaran ve kız arkadaşlarının bekarlığa veda partisinden İstanbul'a döndükleri öğrenildi. Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran inşa ettiği dev projeye kızının adını vermişti.

Düşen iş jetinde yaşamını yitiren Mina Başaran, Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızıydı. babası, inşa ettiği bir projeye kızının adını vermişti

Gıda, inşaat, enerji ve finans alanında faaliyetleri bulunan holding Fikirtepe'de büyük bir proje de yürütüyor. Baba Hüseyin Başaran, Mina Towers adı verilen projeye kızının adını vermişti.

İran'da Türk jeti düştü: 11 ölü

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?: Trabzon doğumlu olan Hüseyin Başaran, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bir dönem Trabzonspor Asbaşkanlığı yapan Hüseyin Başaran evli ve 2 çocuk sahibidir.

Farklı sektörlerde başarılı projeleri hayata geçirerek büyüyen ve 25 yıldan bu yana birçok yatırıma imza atan Başaran Yatırım Holding, şuan üçüncü kuşak temsilcisi olan Hüseyin Başaran tarafından yönetilmektedir. İlk olarak fındık ticareti ile faaliyetine başlayan Başaran Entegre, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesisine sahip olmuştur.

Günümüzde Gıda’nın yanı sıra Yatçılık, Finans, İnşaat, Turizm, Havacılık, Çimento ve Enerji olmak üzere farklı sektörlere de yatırımlarına devam eden Başaran Holding, Hüseyin Başaran’ın Başkanlığında; Ramada Resort Bodrum ve Ramada Plaza Trabzon ile turizm yatırımları gerçekleştirmiştir.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?: Ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanan Mina Başaran, 28 yaşında. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

Bekarlığa veda partisi dönüşü facia!Bekarlığa veda partisi dönüşü facia!Bekarlığa veda partisi dönüşü facia!Bekarlığa veda partisi dönüşü facia!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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