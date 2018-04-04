Hüsamettin Karaca kimdir? Selçuklu önemi?

TRT 1'de Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümünde Sultan Keyhüsrev'in emriyle Hüsamettin Karaca, Ertuğrul'a bir ferman iletir. Ferman, Selçuklu Devleti'ni içten içe yıkmaya çalışan Sadettin Köpek'in ölüm fermanıdır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nde Sivas Emiri olar Hüsamettin Karaca, Sultan Keyhüsrev'e en yakın isimlerdendir. Hüsamettin Karaca, Sadettin Köpek'in öldürülmesinde önemli bir görev üstlenmiştir.

Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde boy gösteren Hüsamettin Karaca, Sultan Keyhüsrev'den Ertuğrul'a gizli bir ferman iletir. Fermanda, Sultan Keyhüsrev Sadettin Köpek'in ölüm fermanını Ertuğrul'a iletir ve "Devletin içerisindeki bu hainin öldürülmesini" ister.

HÜSAMETTİN KARACA KİMDİR?

Gıyasettin Keyhüsrev’in yanında yer alan ancak hiç güvenmediği Sadettin Köpeği öldürme planı ilerde adından söz ettiren Hüsamettin Karaca bu görevin başarı ile yerine getirilmesinde büyük rol oynamıştır.

O dönemde Gıyasettin Keyhüsrev’in Sadettin Köpek karşısında ne yapacağını şaşırmış ve işi Beyşehir gölü kıyısındaki Kubadabat sarayında bitirmeye karar vermiştir. Bu kararın ardından güvendiği bir adamına Sivas’a gitmesini ve durumu Hüsamettin Karaca’ya anlatmasını ve derhal saraya gelmesi gerektiğini bildirmiştir. Bunun üzerine Hüsamettin Karaca’da haberi alır almaz Kubadabat’a gitmiştir.

Sadettin Köpek Sivas Subaşısı olan Hüsamettin Karaca’dan çok korkar ve çekinirdir. Hatta Selçuklu devlet adamları ve komutanları içinde tek çekindiği ve korktuğu kişi Hüsamettin Karaca’dır. Böyle olmasına rağmen Sadettin Köpek’i şüphelendirmemek için elinden geleni yapmıştır.

Sadettin Köpek onu gördüğünde Cihan padişahını mı görmeye geldin diye sormuş, Hüsamettin Karaca ise sizin izninizi almadan ben nasıl sultanın huzuruna çıkabilir ve kendimi onun yakını sayabilirim diye cevap vererek Sadettin Köpeğin kendisinden şüphelenme durumunu ortadan kaldırmıştır. Sadettin Köpek ise aldığı bu güven sayesinde onu II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in huzuruna çıkarmıştır. Daha sonra Hüsamettin Karaca ve Sultan başbaşa kaldığında Sadettin Köpek’i ortadan nasıl kaldıracaklarını konuşarak karar vermişlerdir.

Plana göre sarayda bir kaç gün ziyafet ve eğlence düzenlenmiştir. En son ziyafetin ardından Sadettin Köpek tuvalet için yerinde kalkmış, Hüsamettin Karaca’da arkasında giderek elindeki sopa ile kafasına vurmuştur. Ancak sopa yüzünü sıyırmış ve omzuna isabet etmiştir. Darbenin ardından yüzü kanlar içinde kalan Sadettin Köpek kaçmaya başlamış, kılıcını çeken Emir-i Alem Togan ise peşinden giderek şaraphane’de yakalamış ve gürz, kılıç ve bıçak darbeleri ile Sadettin Köpeği öldürmüştür.