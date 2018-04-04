Hüsamettin Karaca kimdir? Saadettin Köpek’in sonu geldi

Ertuğrul bey ve Sivas Valisi Hüsamettin Karaca birlikte hareket ederek hiç beklemediği bir anda Saadettin Köpek’in kellesini kesecektir. Sadettin Köpek Sivas subaşısı Hüsamettin Karaca’dan çekinir ve korkardı. Sivas Valisi Hüsamettin Karaca geldiğinde Saadettin Köpek’i korkutup tedirgin etmemek için azami dikkat etti. Sultan’ın yanına çıkmak için Saadettin Köpek’ten izin alan Hüsamettin Karaca Saadettin Köpek’i hem gururlandırdı hemde kendisinden şüphelenmesine engel oldu.