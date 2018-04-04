Hüsamettin Karaca kimdir? Saadettin Köpek’in sonu geldi

Diriliş Ertuğrul dizisine sonunda Sivas Emiri Hüsamettin Karaca geldi. Sivas Emiri Hüsamettin Karaca’nın gelmesi ile çok kısa süre içinde Saadettin Köpek’in öleceğini sizlere müjdeleyebiliriz.Gıyaseddin Ertuğrul’un yazdığı mektup sonrasında Saadettin’in ölmesini kabul etmiştir. Saadettin Samset kalesi fethine giderken aslında öleceğinin farkında değildir. Gıyaseddin ferman yazmış ve Ertuğrul’a göndermiştir.
Sultan Gıyaseddin ise Saadettin Köpek tarafından adeta çepe çevre sarılmış ve hareket edemez hale gelmiştir. Ertuğtul’dan başka Saadettin Köpek’i bitirecek kimse kalmadığını gören Sultan Gıyaseddin çok güvendiği Sivas Valisi Hüsamettin Karaca’yı Ertuğtul Beye destek olması için görevlendirir.
Ertuğrul bey ve Sivas Valisi Hüsamettin Karaca birlikte hareket ederek hiç beklemediği bir anda Saadettin Köpek’in kellesini kesecektir. Sadettin Köpek Sivas subaşısı Hüsamettin Karaca’dan çekinir ve korkardı. Sivas Valisi Hüsamettin Karaca geldiğinde Saadettin Köpek’i korkutup tedirgin etmemek için azami dikkat etti. Sultan’ın yanına çıkmak için Saadettin Köpek’ten izin alan Hüsamettin Karaca Saadettin Köpek’i hem gururlandırdı hemde kendisinden şüphelenmesine engel oldu.
Sivas Valisi Hüsamettin Karaca’yı canlandıran oyuncu Burak Demir’dir. Burak Demir bildiğiniz gibi Fox Tv’de Şevkat Yerimdar dizisinde Niko karakterini canlandırmaktaydı. Dizi Şevkat Yerimdar kısa bir süreliğine yayın hayatına ara verdi. Yazın yeniden ekranlara gelecek olan dizinin oyuncuları ise bu arada farklı projelerde yer almaktadır. Burak Demir’de Diriliş Ertuğrul dizisinden gelen teklifi değerlendirmiş ve Sivas Valisi Hüsamettin Karaca karakteri ile diziye giriş yapmıştır.
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