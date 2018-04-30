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Hüsamettin Cindoruk cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Hüsamettin Cindoruk cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Eski meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verebileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 16:31 - Güncelleme: 30-04-2018 16:31

Bir dönemin önemli siyasi figürlerinden olan Hüsamettin Cindoruk Cumhurbaşkanlığı seçiminde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e imza verebileceğini söyledi.

Cindoruk, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimi Ulusal Kanal'da katıldığı bir programda değerlendirirken, cumhurbaşkanı adaylığı için, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için imza verilebileceğini belirtti.

"DEMOKRASİ İÇİN BÖYLE BİR İMZA VERİLEBİLİR"

Cindoruk, “Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Vekilliği yapmış, ömrü demokrasi mücadelesi ile geçmiş biri olarak 100 bin imza için ne diyorsunuz, mesela bir imzanız var, Perinçek’e atar mısınız” sorusuna "Kesinlikle atarım" cevabını verdi. Cindoruk, kendi arkadaşlarından da imza vermek isteyenlerin olduğunu belirterek "Demokrasi için böyle bir imza verilebilir" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • hakan 30 Nisan 2018 16:54 100bin imza için bende perinçeke destek olacağım

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