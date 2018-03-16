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Hüsamettin Cindoruk 2019'da kimin kazanacağını açıkladı!

Hüsamettin Cindoruk 2019'da kimin kazanacağını açıkladı!

Türkiye 2019'da cumhurbaşkanını seçmen için sandık başına gidecek. Siyasi partiler birbirleriyle ittifak yapıp seçimi kazanmadın derdine düşerken Eski meclis başkanı ve milli merkez lideri Hüsamettin Cindoruk'tan ilginç bir yorum geldi. Cindoruk 2019'da kim kazanacak sorusuna yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 12:14 - Güncelleme: 16-03-2018 12:14

Eski meclis başkanı ve milli merkez lideri Hüsamettin Cindoruk, Hür Demokratlar adlı sitede yazdığı yazıda, 2019 seçimlerinin, ülkenin geleceğini belirleyeceğini ifade etti.

"16 yıllık tartışmalı bir iktidarın barajı ile 2019'da seçime katılmak, tek adamlık için çoğunluk oyu beklemek akıllı ve doğru bir strateji değildir" diye belirten Cindoruk, "Rabia eli, yağmurda beraber ıslanmak hikâyeleri bıktırmış, kullanılmış, yıpranmış, eskimiştir"​ dedi.

2019'da yeni bir şey söyleme gücü kalmayan kişi ve siyasi kurumların deneme sürelerinin biteceğini ifade eden Cindoruk, "Kim kazanacak diye sorulduğunda tek cevabım var. Cumhuriyetin kurucu değerleri ve Atatürk kazanacak" diye belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR39 YORUM

  • misafir 16 Mart 2018 13:44 Bazı hainler salaktır, yıllardır kendisini saklamasını bilen bunun gibi devlet koruması altındaki hainler akıllı ve tehlikelidir. Ölmedi gitti dünyaya kazık çaktı.

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KİMDİR ?
Hüsamettin Cindoruk
HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

1933'de İzmir'de doğdu.1954'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasi hayatına DP gençlik kollarında başlamasına rağmen, 1958 yılında "ispat hakkı" tartışmaları sırasında DP'den ayrılarak Hürriyet Partisi ku

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