Hüsamettin Cindoruk 2019'da kimin kazanacağını açıkladı!

Eski meclis başkanı ve milli merkez lideri Hüsamettin Cindoruk, Hür Demokratlar adlı sitede yazdığı yazıda, 2019 seçimlerinin, ülkenin geleceğini belirleyeceğini ifade etti.

"16 yıllık tartışmalı bir iktidarın barajı ile 2019'da seçime katılmak, tek adamlık için çoğunluk oyu beklemek akıllı ve doğru bir strateji değildir" diye belirten Cindoruk, "Rabia eli, yağmurda beraber ıslanmak hikâyeleri bıktırmış, kullanılmış, yıpranmış, eskimiştir"​ dedi.

2019'da yeni bir şey söyleme gücü kalmayan kişi ve siyasi kurumların deneme sürelerinin biteceğini ifade eden Cindoruk, "Kim kazanacak diye sorulduğunda tek cevabım var. Cumhuriyetin kurucu değerleri ve Atatürk kazanacak" diye belirtti.

Hüsamettin Cindoruk kimdir kızlarını evlatlık verdi yıllar sonra itiraf etti