Hurma yoğurt diyeti haftada 7 kilo verdiriyor göbeği eritiyor

Nisan mayıs ayları vücudun en hızlı kilo verdiği aylardır. Bu aylarda kış kilolarını hızlıca atmak isteyenler için haftada 5 ila 7 kilo arasında zayıflatan hurma yoğurt diyetini öneriyoruz. Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden biri olan hurma yoğurt diyetinde su dışında yemek yok. Bu diyetin en önemli özelliği göbek yağlarını eritmesi. Kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için de hurma yoğurt diyeti eşsiz bir zayıflama formülü. Bu diyet sert gelirse, 15 günde 7 kilo verebileceğiniz ve yine hurma ile yapılan alternatif bir diyet planı da var. İşte haftada 7 kilo verdiren hurma yoğurt diyeti;