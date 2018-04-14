Hurma yoğurt diyeti haftada 7 kilo verdiriyor göbeği eritiyor

Haftada 5 ile 7 kilo arasında zayıflatan hurma yoğurt diyeti ünlü beslenme uzmanı Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyeti. Günde 21 hurma ile sınırlı olan diyetle 7 günde 5 kilo veriliyor. Bu diyet göbeğini eritmek isteyenler için birebir.

Hurma yoğurt diyeti haftada 7 kilo verdiriyor göbeği eritiyor

Nisan mayıs ayları vücudun en hızlı kilo verdiği aylardır. Bu aylarda kış kilolarını hızlıca atmak isteyenler için haftada 5 ila 7 kilo arasında zayıflatan hurma yoğurt diyetini öneriyoruz. Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden biri olan hurma yoğurt diyetinde su dışında yemek yok. Bu diyetin en önemli özelliği göbek yağlarını eritmesi. Kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için de hurma yoğurt diyeti eşsiz bir zayıflama formülü. Bu diyet sert gelirse, 15 günde 7 kilo verebileceğiniz ve yine hurma ile yapılan alternatif bir diyet planı da var. İşte haftada 7 kilo verdiren hurma yoğurt diyeti;

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Hurma yoğurt diyeti haftada 7 kilo verdiriyor göbeği eritiyor

Hurma lif oranı yüksek, glisemik indeksi düşük, kişiyi uzun süre tok tutan ve böylece zayıflamakta önemli rol oynayan harika bir besindir. Yüksek fibrin içeriği sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önleyen hurma kalori bakımından da dengeli. Kuru bir orta boy hurmanın kalorisi 42'den fazla değildir. Haliyle bu diyette günlük 900 kalori almış olacaksınız.

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Hurma yoğurt diyeti haftada 7 kilo verdiriyor göbeği eritiyor

HURMA DİYETİ : Ender Saraç tavsiyeli bu diyette hurma, yoğurt, yeşil çay ve su dışında birşey yok. Günde en fazla tüketilecek hurma sayısı da 21. Bu diyet 7 gün boyunca ara verilmeden yapılıyor. Diyetin sonunda vereceğiniz kilo 5 ile 7 arasında değişiyor. Diyeti uygularken günde en az 40 dakika yüremeniz isteniyor.

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Hurma yoğurt diyeti haftada 7 kilo verdiriyor göbeği eritiyor

HURMA DİYETİ NASIL YAPILIR : Hurma diyeti hem göbek eriten hem de kilo verdiren bir diyettir. Her öğünde 7 adet hurma ve bir kase light yoğurt olmak üzere günde toplam 21 adet hurma ve 3 kase light yoğurt tüketilmesi gerekir. Hurma yoğurt diyetini yaparken gün boyu bol su içerek diyetin etkinliğini artırabilirsiniz.

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