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Hurma süt diyeti 15 günde 7 kilo verdiriyor göbeği eritiyor

Hurma süt diyeti 15 günde 7 kilo verdiriyor göbeği eritiyor

Hurma yoğurt diyetinin alternatifi olan hurma süt diyeti ile 15 günde 7 kilo verip zayıflamak mümkün. Hurma yoğurt diyeti sadece bu iki yiyecekten ibaretken hurma süt diyetinde ızgara tavuk ve ızgara balık da var. İşte hurma süt diyeti;

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 12:00 - Güncelleme: 15-04-2018 12:00

Nisan mayıs ayları vücudun en hızlı kilo verdiği aylardır. Bu aylarda kış kilolarını hızlıca atmak isteyenler için haftada 5 ila 7 kilo arasında zayıflatan hurma yoğurt diyeti öne çıkıyor. Bu diyette hurma yoğurt ve su dışında herşey yasak. Haliyle bir çok kişi için bu diyet sert geliyor. Haftada 7 kilo yerine 15 günde 7 kilo vermeye razıysanız size önerimiz hurma süt diyeti olacak. Bu diyette balık, tavuk ve hatta bir kaç dilim ekmek bile var.

HURMA SÜT DİYETİ MENÜSÜ : Birinci haftada kahvaltıda 7 hurma 1 bardak süt içeceksiniz. Öğlen 1 bardak yoğurt, 7 hurma, çeyrek ekmek, ızgara balık ve yağsız salata yiyeceksiniz. Akşam 7 hurma, 1 bardak süt, bir kaç yaprak marul. İki saat sonra da 1 portakal yiyebilirsiniz.

HURMA - SÜT DİYETİ : İkinci haftada menü biraz değişiyor. Kahvaltıda 7 hurma 1 bardak süt var. Öğle yemeği 7 hurma, 1 bardak süt, tavuk göğsü, sebze çorbası, çeyrek ekmek. Akşam yemeği 7 hurma, 1 bardak süt, 1 haşlanmış yumurta, 2 dilim tost ekmeği, 3 yemek kaşığı da soya tükeceksiniz. Bu diyetle iki haftada metabolizma hızınıza göre 7 kiloya kadar zayıflamanız mümkün.

Haftada 7 kilo verdiren hurma yoğurt diyeti (Tıklayın)

ALTERNATİF HURMALI DİYETİ ÖNERİLERİ : Hurmanın merkezde olduğu bir çok diyet önerisi bulunuyor. Daha yavaş kilo vermeye varsanız aşağıdaki örnek hurma diyetlerini de uygulayabilirsiniz. Diyet programı şöyle:

Kahvaltıdan 15 dakika önce: 2 bardak su + 2 hurma
Kahvaltı: 2 dilim tam buğday ekmeği, 1 haşlanmış yumurta, 2 dilim peynir çeşitleri, yeşillik, 4-6 zeytin
Öğle: 1 hurma + 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği + 1 kase yoğurt + 1 dilim esmer ekmek
Ara öğün: 1 bardak süt içerisine 3 adet hurma ve 10 adet iç badem blenderda çekilir.
Akşam: 1 hurma + 1 porsiyon kırmızı et / tavuk et / balık eti + Zeytinyağlı bol salata. Yemekten 2 saat sonra: 2 hurma + Bitki çayı

Hurma diyeti örnek liste : Kahvaltı: 1 ince dilim beyaz peynir, 5 adet hurma, 2 ince dilim kepekli ekmek. Salatalık, domates, biber ve maydanozdan oluşan salata

Ara Öğün: 5 adet hurma

Öğle Yemeği: 2 tane kepekli galeta, 1 kase yağsız sebze salatası, 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, 1 kase light yoğurtla hazırlanmış cacık

Akşam Yemeği: 1 kase light yoğurtla yapılmış cacık, 1 ince dilim kepekli ekmek, 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, Tonbalıklı mısırlı salata

Gece : (aşağıdaki 4 alternatiften dilediğinizi seçin) : 1-5 adet hurma
2-12 çilek, 3-2 galeta, 4- 1 su bardağı yağsız süt.

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