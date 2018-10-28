Hurdaya dönen TIR ile şehirler arası yolculuk yaptı!

MERSİN'de kaza yapan 73 KA 128 plakalı TIR sürücüsü Mehmet Mahsun Ayaz, TIR'ın aldığı hasara rağmen yoluna devam etti.
Uzun yolculuğun ardından Hatay'a ulaşan TIR sürücüsü, İskenderun-Antakya Karayolunda denetim gerçekleştiren trafik ekipleri tarafından durduruldu.
Trafikte tehdit oluşturan görüntülere sebebiyet veren TIR sürücüsü Mehmet Mahmut Ayaz'a cezai işlem uygulanırken, TIR ise trafikten men edildi.
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