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Hurdalıkta korkunç patlama! Ölü ve yaralılar var...

Hurdalıkta korkunç patlama! Ölü ve yaralılar var...

Gaziantep'te hurdalıktaki bir dükkanda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor...

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 11:57 - Güncelleme: 06-04-2018 11:57

GAZİANTEP'te hurdalıkta patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir hurdacı dükkanında tüp patladı.

İş yerinde patlamanın ardından savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıkarken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olayda 1 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralıların da bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

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