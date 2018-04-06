Hurdalıkta korkunç patlama! Ölü ve yaralılar var...

GAZİANTEP'te hurdalıkta patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir hurdacı dükkanında tüp patladı.

İş yerinde patlamanın ardından savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıkarken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olayda 1 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralıların da bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme başlatıldı.