Hurdacıdan aldığı 3 bin pet şişeyle sera yaptı!

Yozgat’ın Başıbüyüklü köyünde çiftçilik yapan Hacı Ömer Kılıç, erken ürün almak için mevsiminden önce tarlasına ektiği domates ve fasulye fidelerini zirai dondan, üzerilerini pet şişelerle kapatarak korudu. Sıfırın altına inen soğuklardan ceviz ağaçları zarar görürken, sebze fideleri etkilenmedi.

Çiftçi Hacı Ömer Kılıç, tarlasına mevsiminden yaklaşık 45 gün önce sebze fideleri dikti. Normal şartlarda Mayıs ayının ilk haftasında yapılması gereken sebze ekimini, Mart ayında yapan çiftçi, zirai dona karşı sebzelerini korumak için de önlemini aldı. 3 bin sebze fidesinin üzerini pet şişelerle kapatarak tek fidelik sera oluşturdu.

"3 BİN PET ŞİŞEYİ 500 LİRAYA ALDIM": Hacı Ömer Kılıç, bu yöntemi internette hobi bahçesi yapanlardan gördüğünü kendisinin de bunu uyguladığını söyledi.

Tarlasının iki dönümüne sebze ektiğini anlatan Kılıç, “Ekim yaptığım alanda sera yapmak veya örtü altı üretim yapmanın maliyeti yüksek. Ben hurdacılardan 3 bin pet şişeyi yaklaşık 500 liraya aldım” dedi.