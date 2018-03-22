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Hurda araçlar için 10 bin lira teşvik geliyor

Hurda araçlar için 10 bin lira teşvik geliyor

Vergi Kanunları Kanun Tasarısı Meclis'te kabul edildi. Yeni tasarıyla birlikte 16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki geliyor.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 00:20 - Güncelleme: 22-03-2018 00:20

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 96 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkı'nda Kanun Tasarısı kabul edildi.

AA'nın aktardığına göre, hurda araç teşvikine yönelik düzenleme de kabul edildi. 2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği aracını imha merkezlerine teslim ederse, bu şartla ihraç edilen veya imha edilen bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilecek.

Araç cinslerine göre veya araçların özelliklerine göre bu 10 bin liraya kadar olan ÖTV teşvikini farklılaştırma ve farklı belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

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