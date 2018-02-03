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Hurda araç ÖTV indirimi-2018 Naci Ağbal açıklaması

Hurda araç ÖTV indirimi-2018 Naci Ağbal açıklaması

Hurda araç ÖTV indirimi 2018 Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamasına göre; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriyor.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2018 21:51 - Güncelleme: 03-02-2018 21:51

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün yaptığı yazılı açıklamada hurda indirimi de dahil olmak üzere pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk ettiklerini bildirdi.

Tasarı, ikinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriyor.

Otomotiv sektörü temsilcileri, hurda teşvikinin araç pazarına olumlu yansıyacağını ve pazarı hareketlendireceğini belirtiyor.

"HURDA TEŞVİĞİ İVEDİKLİKLE HAYATA GEÇİRİLMELİ: Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, ODD'nin geçmiş yıllar içerisinde çeşitli akademik çalışmalarla da desteklediği ve her platformda gerek kamuoyu gerekse hükümetle de paylaştığı gibi ülkenin en önemli problemlerinden birinin "Yaşlı Araç Parkı" olduğunu söyledi.

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre toplam araç parkının (otomobil ve ticari araç toplamı) 17 milyonu aştığını belirten Bayraktar, bu verilere göre yaklaşık 6 milyon adet 16 yaş üstü otomobil ve ticari vasıtanın bulunduğunu ve araç parkının 3'te birinin bu kapsamda olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, Türkiye'de üretilen ve satılmakta olan otomobil ve ticari araçların, ülkenin tabi olduğu Avrupa Birliği ülkeleri ile paralel düzenlemeler sayesinde her geçen gün tüketicilere daha çevreye duyarlı ve daha güvenli teknolojilerle donatılmış olarak sunulduğunu aktardı.

YAŞLI ARABALAR ÇEVREYE OLUMSUZ YANSIYOR: Yaşlı araç parkı ve beraberinde çevreye olumsuz yansımalarının, ülkede ele alınması gereken önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Yaşlı araç parkının gençleştirilmesi amacıyla torba kanun tasarısı kapsamında 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi ile otomotiv sektörüne yönelik atılan adımın, çevrenin korunmasının sağlanması, yüksek akaryakıt ve bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi ve trafik kazalarının azaltılması yönünden çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu düzenlemenin 2017 yılında yakalamış olduğumuz büyüme ivmesini destekleyerek, 2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında pozitif katkıda bulunacağını düşünüyoruz."

Bayraktar, vergilere yönelik yapılacak düzenlemelerin tüketici nezdinde bir beklenti yaratacağını, bu nedenle düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesinin otomotiv sektörünün satış ritminin bozulmaması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"HURDA TEŞVİĞİYLE TRAFİKTE CAN VE MAL KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK: Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da, (TBMM'ye sevk edilen yasa tasarısı) hurda teşviki konusunda uzun uğraşlarının karşılığını almış bulunduklarını belirtti.

Tüm otomotiv dernekleri olarak yapmış oldukları çalışmaların gerek sektöre gerekse de vatandaşlara büyük katkı sağlayacağını ifade eden Şahsuvaroğlu, Türkiye'de araçların yüzde 23,7'sinin 20 yaş üzeri olduğu bilgisini verdi.

Şahsuvaroğlu, Türkiye'de 2012 sonu verilerine göre araç parkında yüzde 32'si 16 yaş, yüzde 21'i ise 20 yaşın üstünde araçlar oluştuğunu, Avrupa'da bu rakamların ortalama yüzde 8 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2018 00:58 Slflr araba alamassak nasl olacak hurdaya satamayacakmlylz arabamlzl endüşük bi slflr araba 60 000 TL dir nasl alallm 8 000 ne zor aldlk hakklmlza haylrll olur i§allah

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